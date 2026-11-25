斯洛文尼亚正试图利用欧盟—西巴尔干峰会宣言向塞尔维亚施压，要求其公开南斯拉夫时期情报机构的档案。 这可能会再次加剧斯洛文尼亚政府对欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯（她同时也是斯洛文尼亚公民）的指责。

在马塔·科斯被指控可能与前南斯拉夫情报机构有联系的背景下，斯洛文尼亚右翼政府正重新审查她的履职情况。 斯洛文尼亚总理雅内兹·扬沙要求塞尔维亚公开存放在贝尔格莱德的档案，这些档案可能有助于澄清相关指控。

在周三举行的欧盟 ——西巴尔干峰会将于周三举行，其中呼吁“相关伙伴”履行《法律继承问题协定》中所有未履行的义务，并解决与法律继承相关的其余问题。

据《Rapporteur》采访的欧盟外交官透露，该文件中的相关表述部分得益于卢布尔雅那方面的游说。

《法律继承问题协定》是1990年代初南斯拉夫解体后成立的各共和国之间签署的多边条约。该协定规范了资产和债务的分配，以及档案管理问题。 前南斯拉夫情报机构的大部分文件至今仍保存在贝尔格莱德，且查阅权限受到限制。

上个月，雅内兹·扬沙公布了一本书的封面，书中声称玛尔塔·科斯在1980年代和1990年代曾为南斯拉夫秘密警察工作 ——即国家安全局（UDBA），该机构常被比作苏联的克格勃。

扬沙曾表示，只要贝尔格莱德不移交前南斯拉夫所有安全部门、武装部队和情报机构的档案，斯洛文尼亚就不会允许塞尔维亚推进加入欧盟的进程。

三位欧盟外交官推测，卢布尔雅那坚持在峰会宣言中采用更强硬的措辞，可能正是与扬沙关于塞尔维亚移交档案的要求有关。

一位欧盟代表指出，关于《法律继承协定》的问题是周三会议议程上的重要议题。

当被问及卢布尔雅那寻求更强硬措辞的意图是否与针对玛尔塔·科斯的指控有关时，斯洛文尼亚外交部并未否认这种关联。 与此同时，该部强调，多年来，西巴尔干峰会宣言中一直包含关于《法律继承协定》的表述。

“这是遵守国际义务的问题，这对区域合作、和解、尊重法治及其他基本原则至关重要，”该部在向《Rapporteur》发表的声明中指出。

据《Rapporteur》报道，该媒体查阅了峰会宣言草案并采访了外交官。

此前，欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯表示，已与乌克兰领导层就履行欧盟入盟中期标准（基准）所需的改革清单达成一致。

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