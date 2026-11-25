斯洛文尼亚就南斯拉夫情报机构针对欧盟委员科斯的档案一事向塞尔维亚施压
斯洛文尼亚正试图利用欧盟—西巴尔干峰会宣言向塞尔维亚施压，要求其公开南斯拉夫时期情报机构的档案。 这可能会再次加剧斯洛文尼亚政府对欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯（她同时也是斯洛文尼亚公民）的指责。
在马塔·科斯被指控可能与前南斯拉夫情报机构有联系的背景下，斯洛文尼亚右翼政府正重新审查她的履职情况。 斯洛文尼亚总理雅内兹·扬沙要求塞尔维亚公开存放在贝尔格莱德的档案，这些档案可能有助于澄清相关指控。
在周三举行的欧盟 ——西巴尔干峰会将于周三举行，其中呼吁“相关伙伴”履行《法律继承问题协定》中所有未履行的义务，并解决与法律继承相关的其余问题。
据《Rapporteur》采访的欧盟外交官透露，该文件中的相关表述部分得益于卢布尔雅那方面的游说。
《法律继承问题协定》是1990年代初南斯拉夫解体后成立的各共和国之间签署的多边条约。该协定规范了资产和债务的分配，以及档案管理问题。 前南斯拉夫情报机构的大部分文件至今仍保存在贝尔格莱德，且查阅权限受到限制。
上个月，雅内兹·扬沙公布了一本书的封面，书中声称玛尔塔·科斯在1980年代和1990年代曾为南斯拉夫秘密警察工作 ——即国家安全局（UDBA），该机构常被比作苏联的克格勃。
扬沙曾表示，只要贝尔格莱德不移交前南斯拉夫所有安全部门、武装部队和情报机构的档案，斯洛文尼亚就不会允许塞尔维亚推进加入欧盟的进程。
三位欧盟外交官推测，卢布尔雅那坚持在峰会宣言中采用更强硬的措辞，可能正是与扬沙关于塞尔维亚移交档案的要求有关。
一位欧盟代表指出，关于《法律继承协定》的问题是周三会议议程上的重要议题。
当被问及卢布尔雅那寻求更强硬措辞的意图是否与针对玛尔塔·科斯的指控有关时，斯洛文尼亚外交部并未否认这种关联。 与此同时，该部强调，多年来，西巴尔干峰会宣言中一直包含关于《法律继承协定》的表述。
“这是遵守国际义务的问题，这对区域合作、和解、尊重法治及其他基本原则至关重要，”该部在向《Rapporteur》发表的声明中指出。
据《Rapporteur》报道，该媒体查阅了峰会宣言草案并采访了外交官。
此前，欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯表示，已与乌克兰领导层就履行欧盟入盟中期标准（基准）所需的改革清单达成一致。