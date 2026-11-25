0:00 / 0:00

Словенія намагається використати декларацію саміту ЄС – Західні Балкани для тиску на Сербію, щоб та відкрила архіви спецслужб часів Югославії. Це може знову загострити звинувачення словенського уряду на адресу єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос, яка також є громадянкою Словенії.

Правий уряд Словенії поновлює перевірку діяльності Марти Кос на тлі звинувачень у її можливих зв’язках із колишніми югославськими спецслужбами. Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша вимагає від Сербії оприлюднити архіви, що зберігаються в Белграді та можуть пролити світло на ці твердження.

У проєкті декларації саміту ЄС – Західні Балкани, який відбувається у середу, міститься заклик до «відповідних партнерів» виконати всі невиконані зобов’язання за Угодою про питання правонаступництва та врегулювати решту питань, пов’язаних із правонаступництвом.

За інформацією дипломатів ЄС, опитаних Rapporteur, відповідне формулювання до документа внесли частково завдяки лобіюванню з боку Любляни.

Угода про питання правонаступництва — це багатосторонній договір між республіками, які утворилися після розпаду Югославії на початку 1990-х років. Він регулює розподіл активів і зобов’язань, а також питання архівів. Значна частина документів колишніх югославських розвідувальних служб досі зберігається в Белграді, а доступ до них обмежений.

Минулого місяця Янез Янша опублікував обкладинку книги, у якій стверджується, що Марта Кос у 1980-х і 1990-х роках працювала на югославську таємну поліцію — Службу державної безпеки (UDBA), яку порівнюють із радянським КДБ.

Янша заявляв, що Словенія не дозволить Сербії просуватися до членства в ЄС, доки Белград не передасть усі архіви служб безпеки, збройних сил і розвідки колишньої Югославії.

Троє дипломатів ЄС припустили, що наполягання Любляни на жорсткіших формулюваннях у декларації саміту може бути пов’язане саме з вимогами Янши щодо передачі архівів Сербією.

Представник ЄС зазначив, що питання Угоди про правонаступництво є актуальним у порядку денному засідання в середу.

На запитання, чи пов’язане прагнення Любляни домогтися жорсткіших формулювань зі звинуваченнями проти Марти Кос, Міністерство закордонних справ Словенії не заперечило такого зв’язку. Водночас там наголосили, що посилання на Угоду про питання правонаступництва вже багато років включають до декларацій самітів Західних Балкан.

«Це питання дотримання міжнародних зобов’язань, що є важливим для регіональної співпраці, примирення, поваги до верховенства права та інших фундаментальних принципів», – зазначило міністерство у заяві для Rapporteur.

Про це повідомляє видання Rapporteur, яке ознайомилося з проєктом декларації саміту та поспілкувалося з дипломатами.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила про досягнення домовленостей з керівництвом України щодо списку реформ, необхідних для виконання проміжних критеріїв (бенчмарків) для вступу в ЄС.

Читай нас у