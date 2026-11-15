Єврокомісарка Марта Кос узгодила з Україною план реформ на 2027 рік

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила про досягнення домовленостей з керівництвом України щодо списку реформ, необхідних для виконання проміжних критеріїв (бенчмарків) для вступу в ЄС.

«Ми досягли прогресу щодо конкретного переліку результатів реформ та шляху до реалізації амбіцій України щодо виконання проміжних критеріїв — наступного важливого етапу на шляху України до ЄС — у першій половині 2027 року», — зазначила Кос після обговорення питань демократії та верховенства права (розділи 23 і 24) з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Джерело: допис єврокомісарки Марти Кос у соцмережі X.

Україна почала відставати від Молдови у процесі євроінтеграції через недостатні темпи проведення антикорупційних реформ. Європейська комісія прогнозує, що Кишинів зможе завершити переговори про вступ до Європейського Союзу на початку 2028 року, тоді як Києву для цього може знадобитися ще близько року.

13 жовтня ЄС офіційно відкрив два нові переговорні кластери для вступу України.

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