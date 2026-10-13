ЄС офіційно відкрив два нові переговорні кластери для вступу України

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Європейський Союз офіційно відкрив другий і третій переговорні кластери у процесі вступу України до ЄС. Рішення оголосили 13 жовтня під час міжурядової конференції Україна—ЄС у Люксембурзі.

Про це заявив міністр з питань європейських справ Ірландії Томас Бірн після завершення конференції.

«На цій четвертій міжурядовій конференції з Україною Рада ЄС відкрила кластер 2 “Внутрішній ринок” та кластер 3 “Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання”», — повідомив Бірн.

Відкриття кластерів є черговим етапом переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Джерело: Укрінформ

Понад половина жителів Європейського Союзу — 53% — вважають, що Україну не варто приймати до об’єднання в найближчі роки. Водночас 47% опитаних підтримують протилежну позицію.

Україна розраховує до кінця 2026 року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Сергій Корецький обговорив прогрес євроінтеграції з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос та заявив, що уряд разом із парламентом працює над прискоренням необхідних реформ.

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