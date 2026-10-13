ЕС официально открыл два новых переговорных кластера в рамках процесса вступления Украины

Европейский Союз официально открыл второй и третий переговорные кластеры в рамках процесса вступления Украины в ЕС. Об этом было объявлено 13 октября в ходе межправительственной конференции «Украина—ЕС» в Люксембурге.

Об этом заявил министр по вопросам европейских дел Ирландии Томас Бирн по завершении конференции.

«На этой четвертой межправительственной конференции с Украиной Совет ЕС открыл кластер 2 «Внутренний рынок» и кластер 3 «Конкурентоспособность и инклюзивный рост», — сообщил Бирн.

Открытие кластеров является очередным этапом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Источник: Укринформ

Более половины жителей Европейского Союза — 53% — считают, что Украину не стоит принимать в объединение в ближайшие годы. В то же время 47% опрошенных поддерживают противоположную позицию.

Украина рассчитывает до конца 2026 года открыть остальные переговорные кластеры по вступлению в Европейский Союз. Премьер-министр Сергей Корецкий обсудил ход евроинтеграции с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и заявил, что правительство совместно с парламентом работает над ускорением необходимых реформ.

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