11 листопада вшановують мучеників Мину, Віктора і Вікентія

У середу, 11 листопада 2026 року, Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам’ять мучеників Мини, Віктора, Вікентія та мучениці Стефаниди. Також цього дня згадують преподобного Теодора Студита — церковного діяча, який захищав шанування ікон і зазнавав переслідувань за свої переконання. Розповідаємо, ким були ці святі, які народні прикмети пов’язують із датою та про що можна помолитися.

За новоюліанським календарем 11 листопада присвячене пам’яті кількох християнських святих. Серед них — великомученик Мина, мученики Віктор і Вікентій, мучениця Стефанида та преподобний Теодор Студит. Їхні історії пов’язані з різними часами, але всіх об’єднує відданість християнській вірі.

Святий Мина жив у перші століття християнства. За церковним переказом, він народився в Єгипті та служив у римському війську. Коли почалися переслідування християн, Мина залишив військову службу й усамітнився в пустелі. Згодом він відкрито виступив проти язичницьких обрядів і заявив про свою віру в Христа. За це його заарештували та стратили приблизно у 304 році.

У народній релігійній традиції святого Мину вважають покровителем людей із хворобами очей. До нього звертаються з молитвами про зцілення, поліпшення зору та допомогу тим, хто має проблеми із зором.

Святий Віктор також постраждав за християнську віру під час гонінь. За переказами, він був воїном і відмовився виконувати накази, які суперечили його релігійним переконанням. Його катували, намагаючись змусити зректися християнства, але він залишився непохитним.

Поруч із ним у церковному переказі згадують святу Стефаниду. Вона стала свідком страждань Віктора й відкрито підтримала його. За це її також схопили та стратили. Її пам’ять церква вшановує разом із пам’яттю мученика Віктора.

Святий Вікентій був християнським дияконом із міста Сарагоса в Іспанії. Він жив у часи переслідувань за імператора Діоклетіана. За відмову зректися віри Вікентія піддали тортурам, а згодом стратили. У церковній традиції його згадують як приклад мужності та вірності своїм переконанням.

Хто такий Теодор Студит

11 листопада також вшановують преподобного Теодора Студита, який жив у 759–826 роках. Він був ченцем, богословом та ігуменом Студійського монастиря в Константинополі. Теодор відомий насамперед своєю боротьбою проти іконоборства. У той час частина візантійської влади виступала проти шанування ікон, а ченці та священнослужителі, які захищали цю традицію, зазнавали переслідувань. Теодор відкрито виступав проти заборон і відстоював право вірян шанувати ікони.

За свої переконання він неодноразово потрапляв у немилість влади, зазнавав вигнання та ув’язнення. Попри це, продовжував писати богословські праці й підтримувати однодумців. Його вважають одним із важливих діячів православного чернецтва та захисників церковної традиції. Теодор також залишив помітний слід в історії монастирського життя. Він приділяв увагу дисципліні, спільній молитві, праці та навчанню ченців. Його правила й настанови вплинули на розвиток чернечих громад у православному світі.

Народні прикмети на 11 листопада

У народному календарі цей день пов’язували з наближенням зимових холодів. Наші предки уважно спостерігали за вітром, опадами та поведінкою птахів, намагаючись передбачити погоду на найближчі тижні. Серед прикмет, які збереглися в народних переказах:

якщо 11 листопада дме сильний вітер, негода може затриматися надовго;

якщо сніг випав і не тане, очікували ранньої та холодної зими;

якщо горобці збираються великими зграями й голосно цвірінькають, це вважали ознакою швидкого потепління;

якщо вікна запотівають без очевидної причини, чекали на похолодання.

Ці прикмети належать до народних спостережень і не мають наукового підтвердження. Так само повір’я про особливу допомогу святого Мини людям із хворобами очей є частиною релігійної традиції, а не заміною медичного лікування.

Що не радять робити цього дня

У народних звичаях 11 листопада вважали днем, коли варто уникати сварок і поганих вчинків. Зокрема, не радили:

сваритися, лихословити та ображати близьких;

пліткувати, поширювати неправдиві чутки й засуджувати інших;

відмовляти в допомозі людям, які її потребують;

ображати тварин або ставитися до них жорстоко;

лінуватися та без потреби відкладати важливі справи.

Водночас варто пам’ятати, що ці заборони — народні звичаї, а не окремі церковні правила для 11 листопада. У християнській традиції головна увага цього дня зосереджена на молитві, милосерді, стриманості та добрих вчинках.

Молитва 11 листопада

У день пам’яті святих віряни можуть звертатися до них із проханнями про здоров’я, захист, підтримку в складних обставинах і духовну стійкість. До святого Мини традиційно моляться люди, які мають проблеми із зором, а до мучеників Віктора, Вікентія та Стефаниди — із проханнями про силу духу й витримку. Окремо можна звернутися до преподобного Теодора Студита з проханням допомогти зберігати віру та не втрачати мужності перед труднощами.

Ось приклад короткої молитви-звернення своїми словами: «Святі мученики Мино, Вікторе, Вікентію та Стефанидо, і преподобний Теодоре, моліть Бога за нас. Допоможіть нам зберігати віру, знаходити сили у важкі хвилини, не втрачати надії та з любов’ю ставитися до ближніх. Попросіть Господа про здоров’я для хворих, захист для тих, хто перебуває в небезпеці, і мир у наших серцях. Амінь». Це авторський текст молитви, а не дослівна цитата з богослужбової книги.

Коли відзначають це свято за старим стилем

Православна церква України перейшла на новоюліанський календар для нерухомих свят із вересня 2023 року. Тому віряни, які дотримуються нового календаря, вшановують цих святих 11 листопада.

Громади, які продовжують жити за юліанським календарем, відзначають їхню пам’ять 24 листопада. Різниця між датами становить 13 днів.

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