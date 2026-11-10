11 ноября почитают мучеников Мину, Виктора и Викентия

В среду, 11 ноября 2026 года, Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память мучеников Мины, Виктора, Викентия и мученицы Стефаниды. Также в этот день поминают преподобного Феодора Студита — церковного деятеля, который защищал почитание икон и подвергался преследованиям за свои убеждения. Рассказываем, кем были эти святые, какие народные приметы связаны с этой датой и о чем можно помолиться.

По новоюлианскому календарю 11 ноября посвящено памяти нескольких христианских святых. Среди них — великомученик Мина, мученики Виктор и Викентий, мученица Стефанида и преподобный Феодор Студит. Их истории связаны с разными эпохами, но всех объединяет преданность христианской вере.

Святой Мина жил в первые века христианства. Согласно церковному преданию, он родился в Египте и служил в римской армии. Когда начались гонения на христиан, Мина оставил военную службу и уединился в пустыне. Впоследствии он открыто выступил против языческих обрядов и заявил о своей вере во Христа. За это его арестовали и казнили примерно в 304 году.

В народной религиозной традиции святого Мину считают покровителем людей с заболеваниями глаз. К нему обращаются с молитвами об исцелении, улучшении зрения и помощи тем, кто испытывает проблемы со зрением.

Святой Виктор также пострадал за христианскую веру во время гонений. По преданию, он был воином и отказался выполнять приказы, противоречащие его религиозным убеждениям. Его пытали, пытаясь заставить отречься от христианства, но он остался непоколебим.

Наряду с ним в церковном предании упоминается святая Стефанида. Она стала свидетельницей страданий Виктора и открыто поддержала его. За это её также схватили и казнили. Её память церковь чтит вместе с памятью мученика Виктора.

Святой Викентий был христианским диаконом из города Сарагоса в Испании. Он жил во времена гонений при императоре Диоклетиане. За отказ отречься от веры Викентия подвергли пыткам, а впоследствии казнили. В церковной традиции его упоминают как пример мужества и верности своим убеждениям.

Кто такой Феодор Студит

11 ноября также почитают преподобного Феодора Студита, жившего в 759–826 годах. Он был монахом, богословом и игуменом Студийского монастыря в Константинополе. Феодор известен прежде всего своей борьбой против иконоборчества. В то время часть византийской власти выступала против почитания икон, а монахи и священнослужители, защищавшие эту традицию, подвергались преследованиям. Феодор открыто выступал против запретов и отстаивал право верующих почитать иконы.

За свои убеждения он неоднократно попадал в немилость властей, подвергался изгнанию и заключению. Несмотря на это, он продолжал писать богословские труды и поддерживать единомышленников. Его считают одним из важных деятелей православного монашества и защитников церковной традиции. Феодор также оставил заметный след в истории монашеской жизни. Он уделял внимание дисциплине, совместной молитве, труду и обучению монахов. Его правила и наставления повлияли на развитие монашеских общин в православном мире.

Народные приметы на 11 ноября

В народном календаре этот день связывали с приближением зимних холодов. Наши предки внимательно наблюдали за ветром, осадками и поведением птиц, пытаясь предсказать погоду на ближайшие недели. Среди примет, сохранившихся в народных преданиях:

если 11 ноября дует сильный ветер, непогода может задержаться надолго;

если выпал снег и не тает, ожидали ранней и холодной зимы;

если воробьи собираются большими стаями и громко щебечут, это считалось признаком скорого потепления;

если окна запотевают без видимой причины, ждали похолодания.

Эти приметы относятся к народным наблюдениям и не имеют научного подтверждения. Точно так же поверье об особой помощи святого Мины людям с заболеваниями глаз является частью религиозной традиции, а не заменой медицинского лечения.

Чего не рекомендуется делать в этот день

В народных обычаях 11 ноября считалось днём, когда следует избегать ссор и плохих поступков. В частности, не советовали:

ссориться, ругаться и оскорблять близких;

сплетничать, распространять ложные слухи и осуждать других;

отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются;

оскорблять животных или жестоко с ними обращаться;

лениться и без надобности откладывать важные дела.

В то же время стоит помнить, что эти запреты — народные обычаи, а не отдельные церковные правила для 11 ноября. В христианской традиции основное внимание в этот день сосредоточено на молитве, милосердии, сдержанности и добрых поступках.

Молитва 11 ноября

В день памяти святых верующие могут обращаться к ним с просьбами о здоровье, защите, поддержке в сложных обстоятельствах и духовной стойкости. К святому Мине традиционно молятся люди, имеющие проблемы со зрением, а к мученикам Виктору, Викентию и Стефаниде — с просьбами о силе духа и выдержке. Отдельно можно обратиться к преподобному Феодору Студиту с просьбой помочь сохранить веру и не терять мужества перед трудностями.

Вот пример короткой молитвы-обращения своими словами: «Святые мученики Мина, Виктор, Викентий и Стефанида, и преподобный Феодор, молите Бога за нас. Помогите нам сохранять веру, обретать силы в трудные минуты, не терять надежду и с любовью относиться к ближним. Попросите Господа о здоровье для больных, защите для тех, кто находится в опасности, и мире в наших сердцах. Аминь». Это авторский текст молитвы, а не дословная цитата из богослужебной книги.

Когда отмечают этот праздник по старому стилю

Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь для неподвижных праздников с сентября 2023 года. Поэтому верующие, которые следуют новому календарю, чтят этих святых 11 ноября.

Общины, которые продолжают жить по юлианскому календарю, отмечают их память 24 ноября. Разница между датами составляет 13 дней.

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