В Украине 12 ноября ожидаются дожди и мокрый снег, температура поднимется до +13°

В четверг, 12 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с местными осадками. В некоторых областях будут идти дожди и мокрый снег, температура воздуха поднимется до +13°, а в Киеве днём ожидается около +5°.

Ночью на западе и востоке, днем по всей Украине — умеренные, на юго-востоке — значительные дожди (в Карпатах — мокрый снег). В Крыму, Херсонской и Запорожской областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с, ночью в восточных областях порывы 15–20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днём 3-8°, на юге страны 8-13°.

В четверг, 12 ноября, в Киеве облачно. Ночью без осадков, днём дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура по области ночью 0–5° тепла, днём 3–8°, в Киеве ночью 1–3° тепла, днём около 5°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

В начале ноября в Украине заметно похолодало, и в ближайшие дни температура продолжит снижаться. Однако длительным холодный период не будет: уже после 10 ноября в большинстве областей ожидается потепление.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40% превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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