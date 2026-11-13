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Новости Украина

Видео: Генерал СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 млн грн

UA NEWS 13 Ноября 2026 16:30
Видео: Генерал СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 млн грн

В пятницу, 13 ноября, после 16:00 из следственного изолятора в Киеве был освобожден генерал СБУ Сергей Дука. 

 

В своем комментарии журналистам у стен СИЗО адвокат Дуки отметил, что обвинения НАБУ совершенно необоснованны. Возможно, за появлением такого обвинения стоит «какой-то интерес», или это просто непрофессионализм следственных органов, выдвинувших обвинение.  

Адвокат также отметил, что не знает, кто внес залог за его клиента. 

Напомним, что несколько дней назад НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.  

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