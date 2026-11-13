Wideo: Generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka opuścił areszt śledczy po wpłaceniu kaucji w wysokości 65 mln hrywien

W piątek, 13 listopada, po godz. 16.00 generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka został zwolniony z aresztu śledczego w Kijowie.

W swoim komentarzu dla dziennikarzy przed murami aresztu śledczego adwokat Duki zaznaczył, że zarzuty NABU są całkowicie bezpodstawne. Być może za pojawieniem się takiego oskarżenia stoi „jakiś interes”, albo jest to po prostu nieprofesjonalizm organów śledczych, które postawiły zarzuty.

Adwokat zaznaczył również, że nie wie, kto wpłacił kaucję za jego klienta.

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Przypomnijmy, że kilka dni temu NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości SBU, generała Siergieja Duku.

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