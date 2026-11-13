Ponad 80% ukraińskich lekarzy korzysta ze sztucznej inteligencji w swojej pracy

Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia, sztuczną inteligencję stosuje 80,5% pracowników służby zdrowia. W badaniu wzięło udział ponad 7 tysięcy lekarzy, 300 pacjentów oraz 39 przedstawicieli biznesu i organizacji branżowych.

Jako przykład ukraińskiego rozwiązania minister zdrowia Wiktor Łaszko podał CheckEye — system, który analizuje zdjęcia siatkówki oka i w ciągu około 30 sekund pomaga ustalić, czy konieczne jest dodatkowe badanie.

Została ona już przetestowana na 873 pacjentach w obwodach odeskim i czernihowskim.

Jednocześnie na Ukrainie nie ma jeszcze kompleksowych przepisów dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt ustawy, który będzie zawierał wymogi dotyczące bezpieczeństwa, przejrzystości i odpowiedzialności, a także ochrony danych osobowych pacjentów.

W najbliższym czasie planowane jest przedstawienie dokumentu do publicznej dyskusji.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

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