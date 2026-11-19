W części podstacji w obwodzie kijowskim gotowość dodatkowych konstrukcji ochronnych wynosi zaledwie 20–30%. Niektóre obiekty infrastruktury krytycznej straciły nawet dotychczasowy poziom ochrony z powodu działań wykonawców, którzy nie ukończyli budowy nowych konstrukcji.

Na niektórych placach budowy prace utknęły w początkowej fazie.

Przewodnicząca Tymczasowej Komisji Śledczej, posłanka z partii „Sługa Narodu” Lesia Zaburanna, stwierdziła, że faktyczny stan budowy obiektów ochronnych znacznie odbiega od wskaźników gotowości podawanych przez urzędników.

„Wielu urzędników podaje różne wartości procentowe gotowości schronów dla obiektów infrastruktury krytycznej w obwodzie kijowskim. Otóż nasza komisja śledcza zobaczyła wykopane fundamenty, w których leżało zbrojenie, niezwiązane i niezalane betonem. A to stan na październik. Sytuacja jest przerażająca” – stwierdziła w rozmowie z „Glavkomem” przewodnicząca Tymczasowej Komisji Śledczej i posłanka z partii „Sługa Narodu” Lesia Zaburanna.

Według oceny posłanki, w niektórych podstacjach konstrukcje ochronne są gotowe jedynie w 20–30%. Wątpi, czy wykonawcy zdołają zakończyć rozpoczęte prace przed końcem sezonu grzewczego.

Komisja parlamentarna zwróciła szczególną uwagę na firmy odpowiedzialne za zapewnienie ochrony infrastruktury energetycznej.

Według Lesi Zaburannyj prace na 24 podstacjach zostały powierzone dwóm firmom – „Consulting-Bud” i „U.B.C.”. Posłanka twierdzi, że przedsiębiorstwa te są ze sobą powiązane, a ich właściciele i kierownictwo należą do tej samej rodziny.

„Opierając się na materiałach komisji śledczej, pragnę zaznaczyć: opłakany stan obiektów energetycznych w obwodzie kijowskim został zaprogramowany już na etapie wyboru wykonawców. 24 podstacje przekazano w ręce dwóch firm, które są ze sobą ściśle powiązane. Dysponujemy informacją, że właściciele i dyrektorzy firm „Consulting-Bud” oraz „U.B.C.” to jedna rodzina. Ponadto obie firmy nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, niezbędnej liczby własnego sprzętu ani pracowników” – poinformowała Lesia Zaburanna, przedstawiając fakty wskazujące na prawdopodobny spisek.

Jednocześnie żadna z 26 podstacji w obwodzie kijowskim, które miały otrzymać dodatkową ochronę, nie jest do tej pory w 100% zabezpieczona. Jak zauważa „Glavkom”, właściciel obiektów energetycznych – firma DTEK – próbuje obecnie własnymi siłami zapewnić im przynajmniej minimalny poziom ochrony.

Szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja, w której podczas budowy nowych konstrukcji ochronnych wykonawcy zdemontowali konstrukcje, które wcześniej już osłaniały obiekty energetyczne.

Lesia Zaburanna wyjaśniła, że podstacje miały początkowo zabezpieczenie pierwszego poziomu. Jednak po rozpoczęciu prac firmy „Consulting-Bud” i „U.B.C.” zdemontowały istniejące konstrukcje, aby wznieść nowe, antydronowe zabezpieczenie drugiego poziomu. Nie udało im się jednak zakończyć budowy.

„Wyobraźcie sobie, jaki paradoks miał miejsce: początkowo podstacje miały I poziom ochrony. Kiedy pojawili się wykonawcy z firm „Consulting-Bud” i „U.B.C.”, zdemontowali tę ochronę i zabrali się za budowę II poziomu ochrony, czyli ochrony przed dronami. Jednak nie doprowadzili tego do końca” – powiedziała zszokowana przewodnicząca TSK Lesia Zaburanna.

Problemy z ochroną infrastruktury energetycznej obwodu kijowskiego potwierdzają również ogólne wskaźniki realizacji regionalnego planu odporności.

Takie wyniki ujawniła Tymczasowa Komisja Śledcza Rady Najwyższej podczas kontroli obiektów infrastruktury krytycznej w obwodzie kijowskim pod koniec października.

Wcześniej przedsiębiorca Władysław Sokołow, który figuruje w skandalu związanym z budową obiektów obronnych na obiektach energetycznych obwodu kijowskiego, po raz pierwszy publicznie odniósł się do krytyki dotyczącej luksusowych apartamentów w Dnieprze oraz żywego krokodyla w terrarium. Wyjaśnił pochodzenie swojego majątku, zaprzeczył powiązaniom swojego majątku z kontraktami państwowymi oraz wysunął oskarżenia pod adresem byłego szefa Administracji Obwodowej w Kijowie, a obecnie ministra rozwoju społeczności i terytoriów Mykoły Kałasznika.

Minister infrastruktury Mykoła Kałasznik odniósł się do skandalu związanego z budową obiektów ochronnych dla obiektów energetycznych w obwodzie kijowskim, którym wcześniej kierował jako szef administracji obwodowej.

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