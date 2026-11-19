基辅州部分变电站的额外防护设施准备就绪率仅为20%至30%。由于承包商未能完成新设施的建设，部分关键基础设施甚至失去了原有的防护水平。

在个别施工现场，工程仍停留在初期阶段。

临时调查委员会主席、“人民公仆”党籍议员莱莎·扎布兰娜表示，防护设施的实际建设状况与官员们公布的准备程度数据存在显著差异。

“许多官员都给出了基辅州关键基础设施掩体不同程度的完工率。然而，我们的调查委员会实地看到的是：地基已开挖，钢筋散落在其中，既未捆扎也未浇筑混凝土。 而这还是截至10月的状况。情况令人震惊，”临时调查委员会主席、“人民公仆”党议员莱莎·扎布兰娜在接受《格拉夫科姆》采访时指出。

据这位议员评估，部分变电站的防护设施仅完成了20%至30%。她怀疑承包商能否在供暖季结束前完成已开工的工程。

议会委员会特别关注了负责能源基础设施防护设施建设的公司。

据莱莎·扎布兰娜称，24座变电站的工程已交由两家企业——“咨询建设”和“U.B.C.”负责。 这位议员指出，这两家企业之间存在关联，且其所有者和负责人均来自同一个家族。

“根据特别调查委员会的材料，我要指出：基辅州能源设施周边的惨状早在承包商遴选阶段就已注定。24座变电站被交给了两家彼此关系密切的公司。 我们掌握的信息显示，‘咨询-建设’和‘U.B.C.’两家公司的所有者及董事均来自同一个家族。 此外，这两家公司既缺乏相关的工作经验，也没有足够数量的自有设备和员工，”莱莎·扎布兰娜披露了这些表明可能存在串通行为的事实。

与此同时，基辅州原本应获得额外防护的26座变电站中，至今没有一座得到100%的防护。 据“Glavkom”报道，这些能源设施的所有者——DTEK公司——目前正试图依靠自身力量，至少为其提供最低限度的防护。

尤其令人担忧的是，在建造新防护设施的过程中，承包商拆除了此前已用于掩护能源设施的结构。

莱西亚·扎布兰娜解释称，变电站最初仅设有第一级防护。然而，在“咨询-建设”和“U.B.C.”两家公司开工后，它们拆除了现有的防护结构，以便建造新的第二级反无人机防护设施。 但他们未能完成施工。

“你能想象这是一种怎样的悖论吗：起初变电站拥有第一级防护。当‘咨询-建设’和‘U.B.C.’这两家承包商到来后，他们拆除了这一防护设施，并着手建造第二级防无人机防护设施。 然而，工程最终未能完工，”特别调查委员会主席莱莎·扎布兰娜对此感到震惊。

基辅州能源基础设施防护方面存在的问题，也得到了区域韧性计划总体执行指标的印证。

乌克兰最高拉达临时调查委员会在10月底对基辅州关键基础设施进行检查时发现了这些情况。

此前，卷入基辅州能源设施防务工事建设丑闻的企业家弗拉迪斯拉夫·索科洛夫， 首次就其在第聂伯市拥有的豪华公寓及饲养箱内活鳄鱼一事，公开回应了外界的批评。 他解释了财产来源，否认财富与政府合同有关，并指责了前基辅州行政管理局局长、现任社区与领土发展部长尼古拉·卡拉什尼克。

基础设施部长尼古拉·卡拉什尼克就围绕基辅州能源设施防护工事建设的丑闻作出回应，此前他曾作为州行政管理局局长负责该项目。

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