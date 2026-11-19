На части подстанций Киевской области готовность дополнительных защитных сооружений составляет всего 20–30 %. Некоторые объекты критической инфраструктуры даже утратили прежний уровень защиты из-за действий подрядчиков, которые не завершили строительство новых конструкций.

На отдельных площадках работы остались на начальной стадии.

Председатель Временной следственной комиссии, народный депутат от партии «Слуга народа» Леся Забуранная заявила, что фактическое состояние строительства защитных сооружений существенно отличается от показателей готовности, которые озвучивают чиновники.

«Многие чиновники называют разные цифры готовности укрытий критически важных объектов инфраструктуры Киевской области. Так вот, наша следственная комиссия увидела выкопанные фундаменты, в которых лежала арматура, не связанная и не залитая бетоном. И это по состоянию на октябрь. Ситуация ужасающая», — констатировала в беседе с «Главкомом» председатель Временной следственной комиссии и народный депутат от «Слуги народа» Леся Забуранная.

По оценке депутата, на отдельных подстанциях защитные сооружения готовы лишь на 20–30%. Она сомневается, что подрядчики смогут завершить начатые работы до конца отопительного сезона.

Особое внимание парламентская комиссия уделила компаниям, отвечавшим за обустройство защиты энергетической инфраструктуры.

По словам Леси Забуранной, работы на 24 подстанциях были переданы двум компаниям — «Консалтинг-буд» и «Ю.Би.Си.». Депутат утверждает, что предприятия связаны между собой, а их владельцы и руководители принадлежат к одной семье.

«Опираясь на материалы ВСК, отмечу: плачевное состояние вокруг энергетических объектов Киевской области было запрограммировано на этапе отбора подрядчиков. 24 подстанции переданы в руки двух компаний, тесно связанных между собой. У нас есть информация, что владельцы и директора фирм «Консалтинг-буд» и «Ю.Би.Си.» — это одна семья. К тому же обе компании не имеют соответствующего опыта работы, необходимого количества собственной техники и сотрудников», — сообщила Леся Забуранная, приведя факты, свидетельствующие о вероятном сговоре.

В то же время ни одна из 26 подстанций Киевской области, которые должны были получить дополнительную защиту, до сих пор не защищена на 100%. Как отмечает «Главком», владелец энергетических объектов — компания ДТЭК — в настоящее время пытается собственными силами обеспечить им хотя бы минимальный уровень защищенности.

Особое беспокойство вызывает ситуация, когда во время обустройства новых защитных сооружений подрядчики демонтировали конструкции, которые ранее уже прикрывали энергетические объекты.

Леся Забуранная пояснила, что подстанции изначально имели защиту первого уровня. Однако после начала работ компании «Консалтинг-буд» и «Ю.Би.Си.» демонтировали имеющиеся конструкции, чтобы возвести новую, антидроновую защиту второго уровня. Завершить строительство они не смогли.

«Представляете, какой парадокс получился: сначала подстанции имели I уровень защиты. Когда пришли подрядчики «Консалтинг-буд» и «Ю.Би.Си.», то они демонтировали эту защиту и взялись возводить II уровень защиты, антидроновую. Однако довести дело до конца не смогли», — потрясена председатель ВСК Леся Забуранная.

Проблемы с защитой энергетической инфраструктуры Киевской области подтверждают и общие показатели выполнения регионального плана устойчивости.

Такие результаты выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады во время проверки объектов критической инфраструктуры Киевской области в конце октября.

Ранее предприниматель Владислав Соколов, фигурирующий в скандале вокруг строительства оборонительных сооружений на энергообъектах Киевской области, впервые публично отреагировал на критику в связи с роскошными апартаментами в Днепре и живым крокодилом в террариуме. Он объяснил происхождение своего имущества, опроверг связь состояния с государственными контрактами и выдвинул обвинения в адрес бывшего главы Киевской ОГА, а ныне министра развития общин и территорий Николая Калашника.

Министр инфраструктуры Николай Калашник отреагировал на скандал вокруг строительства защитных сооружений для энергетических объектов Киевской области, которым ранее руководил в качестве главы ОГА.

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