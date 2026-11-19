20 listopada pogoda na Ukrainie będzie zależała od wpływu frontów atmosferycznych, które przyniosą deszcze i wzmocnienie wiatru. Jednocześnie temperatura powietrza pozostanie dość komfortowa. Jednak w późniejszym czasie na Ukrainie spodziewane jest ochłodzenie.

Na jaką pogodę powinni przygotować się Ukraińcy 20 listopada

Ekspertka poinformowała, że w dniu 20 listopada terytorium Ukrainy będzie znajdowało się pod wpływem cyklonu i frontów atmosferycznych.

W związku z tym, jak dodała, w piątek spodziewane są:

deszcze;

silny wiatr;

gęste zachmurzenie.

„Parasole, odpowiednie obuwie, szaliki” – poradziła synoptyczka.

Temperatura powietrza, według Didenko, „będzie nadal dość komfortowa”.

W ciągu dnia termometry mogą wskazywać (średnio) +5...+10°C.

Cieplej – około +9…+14°C – będzie:

na południu;

w Zakarpaciu;

w centrum kraju.

Tymczasem chłodniej – na skrajnej północy – około +3…+5°C.

Czego można się spodziewać w Kijowie i kiedy może nadejść ochłodzenie

W Kijowie, według danych Didenko, w piątek (20 listopada) spodziewana jest deszczowa pogoda.

Z silnym wiatrem.

Temperatury w ciągu dnia wyniosą około +6…+8°C.

„Ochłodzenie przewiduje się od 22 listopada (niedziela – red.)” – podsumowała synoptyczka.

Informacja ta pochodzi z publikacji meteorolog i synoptyk Natalka Didenko na Facebooku.

Listopad na Ukrainie ma być cieplejszy od normy klimatycznej — prognozują synoptycy.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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