Cyklon przyniesie na Ukrainę deszcz i wiatr: jaka pogoda będzie w piątek, 20 listopada
20 listopada pogoda na Ukrainie będzie zależała od wpływu frontów atmosferycznych, które przyniosą deszcze i wzmocnienie wiatru. Jednocześnie temperatura powietrza pozostanie dość komfortowa. Jednak w późniejszym czasie na Ukrainie spodziewane jest ochłodzenie.
Na jaką pogodę powinni przygotować się Ukraińcy 20 listopada
Ekspertka poinformowała, że w dniu 20 listopada terytorium Ukrainy będzie znajdowało się pod wpływem cyklonu i frontów atmosferycznych.
W związku z tym, jak dodała, w piątek spodziewane są:
deszcze;
silny wiatr;
gęste zachmurzenie.
„Parasole, odpowiednie obuwie, szaliki” – poradziła synoptyczka.
Temperatura powietrza, według Didenko, „będzie nadal dość komfortowa”.
W ciągu dnia termometry mogą wskazywać (średnio) +5...+10°C.
Cieplej – około +9…+14°C – będzie:
na południu;
w Zakarpaciu;
w centrum kraju.
Tymczasem chłodniej – na skrajnej północy – około +3…+5°C.
Czego można się spodziewać w Kijowie i kiedy może nadejść ochłodzenie
W Kijowie, według danych Didenko, w piątek (20 listopada) spodziewana jest deszczowa pogoda.
Z silnym wiatrem.
Temperatury w ciągu dnia wyniosą około +6…+8°C.
„Ochłodzenie przewiduje się od 22 listopada (niedziela – red.)” – podsumowała synoptyczka.
Informacja ta pochodzi z publikacji meteorolog i synoptyk Natalka Didenko na Facebooku.
Listopad na Ukrainie ma być cieplejszy od normy klimatycznej — prognozują synoptycy.
W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.