11月20日，乌克兰的天气将受大气锋面影响，带来降雨和风力增强。与此同时，气温将保持在相当舒适的水平。不过，预计随后乌克兰将出现降温。

乌克兰民众应为11月20日的天气做好哪些准备

专家表示，11月20日当天，乌克兰全境将受到气旋和大气锋面的影响。

鉴于此，据她介绍，周五预计将出现：

降雨；

大风；

大范围阴天。

“请准备好雨伞、合适的鞋子以及围巾，”这位气象专家建议道。

据迪登科称，气温“仍将保持相当舒适”。

白天，气温（平均）可能在+5...+10°C之间。

气温更高——约+9...+14°C——的地区将出现在：

南部；

外喀尔巴阡地区；

中部地区。

与此同时，最北端地区将较为凉爽，气温约为+3...+5°C。

基辅天气展望及寒潮何时来袭

据迪登科称，周五（11月20日）基辅预计将有降雨。

并伴有强风。

日间气温将在+6...+8°C左右。

“预计11月22日（周日，编者注）起将出现降温，”这位气象学家总结道。

该消息援引了气象学家兼气象预报员娜塔莉娅·迪登科在Facebook上的帖子。

气象学家预测，乌克兰11月的气温将高于气候平均值。

11月乌克兰预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

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