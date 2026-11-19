斯莫雷布罗德（Smørrebrød）是丹麦传统的开放式三明治，以黑麦面包片为基底，搭配各种馅料制成。 它们通常搭配鱼、肉、鸡蛋、蔬菜、酱汁和香草一起食用，有些品种甚至堪比餐厅里的正餐。在丹麦，斯莫雷布罗德早已成为民族美食的一部分，如今世界各地也纷纷开始制作这种美食。

斯莫雷布罗德（smørrebrød）是传统的丹麦三明治，与我们习惯的普通三明治不同，它仅使用一片面包。馅料不被另一片面包覆盖，而是铺在面包片上方。 正因如此，它们也被称为“开放式三明治”。其名称源自两个丹麦词汇：“smør”意为“黄油”，而“brød”意为“面包”。也就是说，字面意思可以翻译为“涂黄油的面包”。

这道菜的历史与丹麦人的日常生活息息相关。 早在现代餐厅出现之前，人们就习惯将面包、黄油、肉类、鱼类及其他食品带去工作。对于农民、工人以及那些长期远离家乡的人来说，这种午餐尤为方便。 一片黑麦面包作为基底，上面放上剩菜或预先准备好的食物。这样既能快速果腹，又无需花费时间准备一顿完整的午餐。

斯莫雷布罗德在19世纪的丹麦特别流行。随着城市扩张和工人数量的增加，人们需要简单又管饱的食物，既可以随身携带，也可以在工作地点附近买到。 配有各种馅料的黑麦面包非常适合这一需求。随着时间的推移，这种普通的工人午餐逐渐演变成一种独特的烹饪传统。

19世纪末，哥本哈根开始出现专门经营斯莫雷布罗德的餐馆。 在那里，它们不再仅仅是配香肠或鲱鱼的面包，而是变成了配有多层馅料、精心装盘的菜肴。厨师们不断尝试各种食材搭配、酱汁和装饰。 其中最著名的早期餐厅呈现案例之一与哥本哈根蒂沃利公园内的Nimb餐厅有关：该餐厅自1883年起便以提供斯莫雷布罗德而闻名。 自那时起，这道菜不仅成为人们日常的午餐选择，更已成为丹麦餐饮文化的重要组成部分。

开放三明治的制作原料

经典斯莫雷布罗德的基础通常是黑黑麦面包，在丹麦被称为rugbrød。它质地紧实，味道略带酸味，与鱼、肉和蔬菜搭配得很好。 在铺放馅料之前，通常会在面包上涂抹黄油。这不仅能增添风味，还能为其他食材提供良好的基底。

馅料的选择可谓五花八门。 传统馅料包括：洋葱腌鲱鱼、配雷穆拉德酱的煎牛肉、肝酱、配鸡蛋和蛋黄酱的虾、熏鱼以及烤猪肉。 此外，还会使用土豆、黄瓜、小萝卜、番茄、香草和腌制蔬菜。这一切都取决于食谱和个人口味偏好。

关键不仅在于在面包上放尽可能多的食材，更在于如何正确地将它们搭配在一起。例如，咸鱼通常会搭配酸味腌制蔬菜，而脂肪含量较高的肉类则会搭配新鲜香草或辛辣酱汁。 在餐厅里，厨师们甚至会关注食材的摆放方式。馅料不应散开，且每种成分都应为整体风味增色。制作斯莫雷布罗德时，并不一定非要使用黑麦面包。 例如，搭配虾、白鱼或烟熏三文鱼的版本有时会用白面包制作。不过，深色的黑麦面包依然是这道丹麦菜肴最标志性的基底。

斯莫雷布罗德特别受欢迎的地方

斯莫雷布罗德在丹麦最为普及，那里的人们将其视为该国的美食名片之一。在餐厅、咖啡馆、面包店，甚至普通食品杂货店都能找到它的身影。 哥本哈根有特别多的专门经营这道菜的餐馆。那里既按照经典食谱制作斯莫雷布罗德，也有现代创意版本。

在丹麦以外，这道菜在其他斯堪的纳维亚国家也广为人知。瑞典和挪威也有类似的开放式三明治，尽管当地的配方和名称可能有所不同。 在北欧各国，将面包搭配鱼类、肉类、奶酪和蔬菜的传统十分普遍。与此同时，丹麦的斯莫雷布罗德却因其对摆盘和馅料搭配的特别讲究而独树一帜。

如今，在斯堪的纳维亚以外的餐厅——特别是英国、美国、澳大利亚及其他国家——也能品尝到这种美食。 有些餐馆保留着传统配方，而另一些则加入当地食材，创造出别具一格的组合。正因如此，斯莫雷布罗德已成为世界许多菜系都能理解的一道菜肴：基底保持简单，而馅料则几乎可以无限变化。

最著名的斯莫雷布罗德种类

在经典品种中，腌鲱鱼斯莫雷布罗德占据着特殊地位。它通常配以洋葱、水煮蛋、香草和腌制蔬菜。 这种咸、酸与柔和风味的结合，很好地体现了丹麦菜肴的特色。 另一种受欢迎的吃法是搭配烤牛肉。在黑麦面包上铺上薄薄的烤牛肉片，再淋上雷穆拉德酱，配以辣根、腌黄瓜和酥脆的炸洋葱。 肉类让这道菜吃起来很饱腹，而酱汁和蔬菜则为其增添了鲜明的风味。

值得特别关注的是“Stjerneskud”，其意为“流星”。这是最富视觉效果的斯莫雷布罗德品种之一。它以面包为基底，搭配鱼肉、虾仁，有时还配有鱼子酱、蔬菜和酱汁。 有些食谱会同时使用两种鱼——煎鱼和蒸鱼。由于配料丰富，这道菜看起来就像一道真正的餐厅级拼盘。

关于斯莫雷布罗德的有趣事实

这是一种正餐，而不仅仅是点心。 在丹麦，开放三明治传统上主要在午餐时段食用。几片不同的开放三明治可以替代一顿完整的正餐。

通常用刀叉食用。 由于馅料丰富且摆盘复杂，斯莫雷布罗德并不总是方便手持。因此，在餐厅里，人们习惯用餐具来享用。

不同的馅料有其特定的搭配。 鲱鱼通常配洋葱和鸡蛋，烤牛肉配雷穆拉德酱和脆洋葱，而虾则配蛋黄酱、柠檬和莳萝。

在丹麦，不同的食谱都有其独特的名称。 例如，“古德赫姆之阳”是一种配有熏鲱鱼、洋葱或细香葱以及蛋黄的斯莫雷布罗德。 这个名字源于博恩霍尔姆岛上的古德赫姆小镇，该地以烟熏鱼的传统而闻名。

过去，开放三明治的菜单种类极其丰富。丹麦餐饮业者奥斯卡·达维森曾因推出包含178种不同口味的开放三明治菜单而闻名。据历史记载，这份菜单的长度约达1.4米。

三款可在家制作的斯莫雷布罗德食谱

制作斯莫雷布罗德无需复杂技巧：只需准备好面包、馅料和几种辅助食材即可。 以下介绍一种经典的丹麦做法和两种更有趣的搭配。后两种是现代的创意诠释，而非传统的丹麦食谱。

1. 经典鲱鱼鸡蛋开放三明治

食材：

2片黑黑麦面包；

150克腌鲱鱼；

2个鸡蛋；

1个小红洋葱；

1根腌黄瓜；

2汤匙黄油；

几根莳萝；

1茶匙芥末酱——可选；

现磨黑胡椒适量。

做法：

将鸡蛋煮至全熟，水沸后煮约8–10分钟。然后将其冷却，去壳并切成圆片。 将洋葱切成细环或半环。腌黄瓜切成小片。 将黑麦面包片在干锅中稍微烤干，或保持原样。每片都涂上黄油。 将鲱鱼片铺在面包上。尽量均匀地铺开，以免上桌时馅料滑落。 加入蛋片、红洋葱和黄瓜片。 撒上黑胡椒，并用新鲜莳萝点缀。如需增添风味，可加入少许芥末酱。

这种斯莫雷布罗德具有鲜明的咸鲜风味。鲱鱼与柔嫩的鸡蛋搭配得相得益彰，而红洋葱和黄瓜则增添了清新感与淡淡的酸味。

2. 梨、蓝纹奶酪和核桃开放三明治

这款三明治适合想要尝试甜、咸和坚果风味独特组合的人。 梨增添了多汁感，蓝纹奶酪赋予了浓郁的风味，而蜂蜜则中和了其咸味。这是一种对开放式三明治的现代诠释，而非经典的丹麦食谱。

食材：

2片黑麦面包；

1个成熟但质地紧实的梨；

70–80克蓝纹奶酪；

30克核桃；

1–2 茶匙蜂蜜；

1把芝麻菜；

1茶匙黄油；

少许柠檬汁；

黑胡椒适量。

做法：

将梨洗净，去核，切成薄片。轻轻淋上少许柠檬汁，防止变色。 用刀将核桃切碎。如需增添香气，可将其放入干锅中翻炒2–3分钟。 将黑麦面包片稍微晾干，涂上一层薄薄的黄油。 在面包上铺上芝麻菜，再将梨片摆放在上面。 将蓝纹奶酪掰成小块，均匀撒在梨片上。 撒上坚果，淋上少许蜂蜜，再撒一点黑胡椒。

如需，可先在平底锅中用少量黄油将梨煎一下。只需几分钟，梨就会变软并略微焦糖化。这样处理后的梨与奶酪的搭配会更佳。

3. 虾、牛油果和柠檬酱开放三明治

这款食谱的灵感源自丹麦的海鲜开放三明治。经典配方中常使用虾、蛋黄酱、柠檬和莳萝。牛油果和清爽的酱汁则增添了现代风味，使馅料口感更显细腻。

食材：

2片黑麦面包或杂粮面包；

150克去壳熟虾；

1个成熟的牛油果；

2汤匙原味酸奶；

1汤匙蛋黄酱；

1茶匙柠檬汁；

几根莳萝；

1个小黄瓜；

盐和黑胡椒适量；

少许柠檬皮屑，用于装饰。

制作方法：

如果虾是冷冻的，请提前解冻并彻底擦干。如果是生虾，请在加了少许盐的水中煮至熟透，然后冷却。 制作酱汁时，将原味酸奶、蛋黄酱、柠檬汁和切碎的莳萝混合均匀。加入少许黑胡椒。 将牛油果对半切开，去核后切成薄片。黄瓜也切成薄片。 面包可根据喜好稍微烤干。将牛油果片和黄瓜片铺在面包上。 在上面铺上虾仁，淋上柠檬酱。 用莳萝、少许柠檬皮屑和现磨黑胡椒点缀。

这样的开放三明治口感轻盈细腻。虾肉增添了微甜的海鲜风味，牛油果让馅料口感如奶油般顺滑，而柠檬酱则赋予了整道菜清新感。

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