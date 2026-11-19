与前人民代表马克西姆·叶菲莫夫有关联的公司，获得了价值数亿格里夫纳的人道主义排雷政府合同。 与此同时，执法部门和反垄断委员会开始关注已在播种的农田上可能存在的虚假工程，以及招标过程中的串通行为。

2024年，随着“乌克兰设施”（Ukraine Facility）计划框架内针对农业用地人道主义排雷项目的资金启动，两家与克拉马托尔斯克前议员马克西姆·叶菲莫夫商业集团有关联的公司进入了该市场。 这两家公司分别是“乌克兰排雷服务”有限责任公司（UDS）和“乌克兰排雷机构”有限责任公司（UAR）。

据Absolution Leaks的调查显示，2025至2026年间，这些企业的活动引起了乌克兰总检察长办公室、国家警察局、国家调查局以及反垄断委员会的关注。

UDS获得了价值3.77亿格里夫纳的政府合同

“乌克兰排雷服务”公司于2023年9月8日注册成立。最初由前议员的母亲柳博芙·叶菲莫娃控制，自2025年11月起，马克西姆·叶菲莫夫本人成为该公司所有者。

2024年至2026年间，UDS通过招标获得了总计3.771亿格里夫纳的合同。其中，人道主义排雷中心是最大的发包方。 此外，该公司还与“乌克兰天然气开采公司”、地方议会及科研机构签订了合同。

其中一项最大规模的项目涉及对哈尔科夫州沃夫奇亚尔村附近国有企业“农业地球物理”公司所属1721.47公顷土地的排雷工作。 工程造价为1.2911亿格里夫纳。UDS公司聘请“Transimpex Demining”有限责任公司作为分包商参与该项目，而总承包商则是“人道主义安全”公司。

据调查方称，那些被申报为布雷区域的地块，在2023年至2025年间已被用于农业作业，特别是曾在此处进行过收割。 执法部门还在核查排雷完成量报告中是否存在虚报情况。

根据DSTU 8820标准，勘察工作应包括至少15厘米深度的检查。与此同时，据Absolution Leaks指出，部分证人并未直接在作业现场，且部分提供的联系电话号码已被证实无法接通。

乌克兰排雷机构卷入招标串通案

“乌克兰排雷局”有限责任公司成立于2024年2月。最初，其共同所有者为马克西姆·叶菲莫夫和叶夫根尼·格雷钦，但随后通过“安全边境”有限责任公司将公司所有权转至阿丽娜·扎尼娜名下。 据调查显示，乌克兰排雷局获得的合同总金额为2.358亿格里夫纳。

10月，反垄断委员会认定乌克兰排雷局和“国际排雷服务”有限责任公司，在40项总价值超过2.6亿格里夫纳的招标程序中存在反竞争的协同行为。 根据乌克兰反垄断委员会的结论，这两家企业伪造了竞争表象，并共同获得了13项总价值8670万格里夫纳的合同。

该委员会列举的违规证据包括：存在共同雇员、使用同一IP地址、在普里瓦特银行设有共同代表以及在认证机构设有共同代表。特别是，“国际排雷服务”公司21名员工中有18名同时在UAR任职。 两家公司分别被处以311万格里夫纳和112万格里夫纳的罚款。乌克兰反垄断局（UAR）的代表承认了违规行为。

另一起案件正在由国家调查局（ДБР）调查。今年3月，该局发现有迹象表明这两家公司可能由位于基辅同一栋大楼内的机构进行操控。在调查过程中，执法人员查获了合同、会计草稿及印章。

此外，执法部门正在单独核查2025年秋季在尼古拉耶夫州433.3公顷农田进行排雷的具体情况。据调查显示，这些地块当时已播种，但在报告中却可能虚报了排雷作业。 在没有布雷迹象的田地里，据称放置了爆炸装置的模型。 据称，在2025年9月29日的一段录音中，一名排雷人员接到指示要“编造威胁”。该事件中的工程费用估计约为4900万格里夫纳。

人道主义排雷中心要求追回资金

10月，基辅经济法院就第910/12250/26号案件立案。 人道主义排雷中心要求根据其中一份合同向乌克兰农业公司（UAR）追讨1400万格里夫纳，理由是涉嫌伪造与“维奥尔-普拉斯”农场相关的文件。

根据与乌克兰农业公司及“国际排雷服务”签订的合同，索赔总额为3150万格里夫纳。

与此同时，此次调查也引发了对人道主义排雷专项资金使用监管有效性的质疑。 在2024–2026年预算中，乌克兰设施（Ukraine Facility）项下原计划拨款80亿格里夫纳，其中45.5亿格里夫纳已被重新分配，实际拨付金额为25.4亿格里夫纳。

人道主义排雷中心主要从事文书工作，且未获得必要的认证，无法独立实地核查已完成的工作。 乌克兰经济部拒绝就审计结果置评，而内阁秘书处则将记者的询问转交给了其他部门。

与马克西姆·叶菲莫夫有关联的公司否认存在违规行为，并声称其工作是按照法律要求进行的。

来源：Absolution Leaks

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