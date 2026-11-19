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Компанії, пов’язані з колишнім народним депутатом Максимом Єфімовим, отримали сотні мільйонів гривень державних контрактів на гуманітарне розмінування. Водночас правоохоронці та Антимонопольний комітет зацікавилися можливими фіктивними роботами на вже засіяних полях і змовою під час тендерів.

У 2024 році на тлі запуску фінансування гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель у межах програми Ukraine Facility на відповідний ринок вийшли дві компанії, пов’язані з бізнес-групою колишнього нардепа від Краматорська Максима Єфімова. Йдеться про ТОВ «Українські сервіси розмінування» (UDS) та ТОВ «Українське агентство розмінування» (УАР).

За даними розслідування Absolution Leaks, у 2025–2026 роках діяльність цих підприємств привернула увагу Офісу генерального прокурора, Національної поліції, Державного бюро розслідувань та Антимонопольного комітету України.

UDS отримала 377 млн грн державних контрактів

Компанію «Українські сервіси розмінування» зареєстрували 8 вересня 2023 року. Спочатку її контролювала Любов Єфімова, мати колишнього нардепа, а з листопада 2025 року власником став сам Максим Єфімов.

Упродовж 2024–2026 років UDS отримала тендерних контрактів на загальну суму 377,1 млн грн. Найбільшим замовником виступав Центр гуманітарного розмінування. Також компанія укладала договори з «Укргазвидобуванням», місцевими радами та науковими установами.

Один із найбільших епізодів стосується розмінування 1721,47 га земель державного підприємства «Агрогеофізика» поблизу села Вовчий Яр на Харківщині. Вартість робіт становила 129,11 млн грн. UDS залучили до них як субпідрядника ТОВ «Трансімпекс Демайнінг», тоді як основним підрядником була компанія «Гуманітарна безпека».

За версією слідства, ділянки, які декларували як заміновані, у 2023–2025 роках уже використовувалися для сільськогосподарських робіт, зокрема там збирали врожай. Правоохоронці також перевіряють можливе внесення неправдивих відомостей до звітів про обсяги виконаного розмінування.

Згідно зі стандартами ДСТУ 8820, обстеження має передбачати перевірку на глибину щонайменше 15 см. Водночас, як зазначає Absolution Leaks, частина свідків не перебувала безпосередньо на місці робіт, а деякі вказані контактні номери виявилися неактивними.

УАР фігурує у справі про тендерну змову

ТОВ «Українське агентство розмінування» створили в лютому 2024 року. Спочатку його співвласниками були Максим Єфімов та Євгеній Гречин, однак згодом компанію переоформили на Аліну Заніну через ТОВ «Безпечний край». Загальна сума отриманих УАР підрядів, за даними розслідування, становить 235,8 млн грн.

У жовтні Антимонопольний комітет визнав УАР та ТОВ «Міжнародна служба розмінування» винними в антиконкурентних узгоджених діях під час 40 тендерних процедур на суму понад 260 млн грн. За висновком АМКУ, підприємства імітували конкуренцію та спільно отримали 13 підрядів на 86,7 млн грн.

Серед доказів порушення комітет назвав спільних працівників, використання однієї IP-адреси, спільного представника в ПриватБанку та представника в органі сертифікації. Зокрема, 18 із 21 працівника «Міжнародної служби розмінування» одночасно працювали в УАР. Компаніям призначили штрафи на 3,11 млн грн та 1,12 млн грн відповідно. Представник УАР визнав порушення.

Ще один епізод розслідує ДБР. У березні бюро виявило ознаки можливого управління обома компаніями з одного будинку в Києві. Під час слідчих дій вилучили договори, чорнову бухгалтерію та печатки.

Окремо правоохоронці перевіряють обставини розмінування 433,3 га полів на Миколаївщині восени 2025 року. За даними розслідування, земельні ділянки вже були засіяні, однак у звітності могли відображати роботи з розмінування. На полях, які не мали ознак мінування, нібито розміщували муляжі вибухових пристроїв. В аудіозаписі від 29 вересня 2025 року, як стверджується, сапер отримав вказівку «вигадати загрозу». Вартість робіт у цьому епізоді оцінюють приблизно у 49 млн грн.

Центр гуманітарного розмінування вимагає повернути кошти

У жовтні Господарський суд Києва відкрив провадження у справі № 910/12250/26. Центр гуманітарного розмінування вимагає стягнути з УАР 14 млн грн за одним із договорів через підозри щодо підроблення документів, пов’язаних із фермерським господарством «Віол-Плюс».

Загальна сума позовних вимог за договорами з УАР та «Міжнародною службою розмінування» становить 31,5 млн грн.

Водночас розслідування порушує питання ефективності контролю за використанням коштів, виділених на гуманітарне розмінування. Із 8 млрд грн, передбачених у бюджеті на 2024–2026 роки в межах Ukraine Facility, перерозподілили 4,55 млрд грн, а фактично профінансували 2,54 млрд грн.

Центр гуманітарного розмінування переважно працює з документами та не має акредитації, необхідної для самостійної перевірки виконаних робіт безпосередньо на земельних ділянках. Мінекономіки відмовилося коментувати аудити, а Секретаріат Кабміну перенаправив журналістські запити до інших відомств.

Компанії, пов’язані з Максимом Єфімовим, заперечують порушення та заявляють, що виконували роботи відповідно до вимог законодавства.

Джерело: Absolution Leaks

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