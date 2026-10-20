Директорці компанії оголосили підозру через розкрадання понад 10 мільйонів на укритті під Києвом

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Правоохоронці викрили схему привласнення понад 10,8 млн грн під час будівництва протирадіаційного укриття для ліцею в селищі Крюківщина на Київщині. Під час обшуків слідчі зафіксували розкішні інтер'єри помешкань фігурантів та наразі з'ясовують, чи пов'язане це майно зі вкраденими бюджетними коштами.

За даними поліції, компанія-підрядник залучила до виконання робіт фіктивного субпідрядника без працівників і техніки, на якого перераховувалися бюджетні кошти для подальшого виведення в готівку. Директорці компанії повідомлено про підозру у службовому підробленні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Джерело: Головне управління Національної поліції в Київській області.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови міськради Львівщини, її заступниці, виконувачки обов’язків начальниці відділу освіти та заступника директора підприємства через закупівлю неякісного вугілля для закладів освіти із збитками на майже 2,3 млн грн. Окрім того, голову міськради обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди від підлеглих.

У Києві перед судом постане колишній начальник управління освіти Солом’янської РДА через закупівлю електроенергії для закладів освіти зі збитками на понад 5,4 мільйона гривень. Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

У вересні 2025 року прокуратура клопотала про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольги Дроздової, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок та стільців для укриттів по завищеним цінам.

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