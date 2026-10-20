Dyrektorce firmy postawiono zarzuty w związku z defraudacją ponad 10 milionów w kryjówce pod Kijowem

Organy ścigania ujawniły proceder sprzeniewierzenia ponad 10,8 mln hrywien podczas budowy schronu przeciwradiacyjnego dla liceum w miejscowości Krjukowszczyna w obwodzie kijowskim. Podczas przeszukań śledczy odnotowali luksusowe wnętrza mieszkań osób zamieszanych w sprawę i obecnie ustalają, czy majątek ten ma związek z przywłaszczonymi środkami budżetowymi.

Według danych policji firma wykonawcza zaangażowała do realizacji prac fikcyjnego podwykonawcę, który nie dysponował ani pracownikami, ani sprzętem, a na którego konto przekazywano środki budżetowe w celu ich późniejszej spieniężenia. Dyrektorce firmy postawiono zarzuty fałszerstwa służbowego oraz legalizacji mienia pochodzącego z przestępstwa.

Źródło: Główne Zarządzenie Policji Narodowej w obwodzie kijowskim.

Wcześniej prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej we Lwowie skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko przewodniczącej Rady Miejskiej w Lwowie, jej zastępczyni, pełniącej obowiązki kierowniczki wydziału oświaty oraz zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa w związku z zakupem węgla niskiej jakości dla placówek oświatowych, co spowodowało straty w wysokości prawie 2,3 mln hrywien. Ponadto przewodnicząca rady miejskiej jest oskarżona o uzyskanie nielegalnych korzyści od podwładnych.

W Kijowie przed sądem stanie były szef wydziału oświaty Rady Rejonowej Solomianka w związku z zakupem energii elektrycznej dla placówek oświatowych, co spowodowało straty w wysokości ponad 5,4 mln hrywien. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

We wrześniu 2025 roku prokuratura złożyła wniosek o poszukiwanie i zatrzymanie kierowniczki wydziału Wydziału Edukacji Rady Rejonowej Dniepru Olgi Drozdowej, oskarżonej w sprawie dotyczącej zakupu krajalnic do warzyw i krzeseł do schronów po zawyżonych cenach.

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