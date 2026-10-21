Firma GigaCenter zawiesiła działalność centrum danych w Kijowie z powodu rosyjskiego ataku

Firma GigaCenter ogłosiła zawieszenie działalności swojego centrum danych w Kijowie na czas nieokreślony w wyniku poważnych zniszczeń spowodowanych rosyjskim atakiem z 20 października.

Wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa wyszli z tego bez szwanku, jednak skala zniszczeń uniemożliwia dalsze funkcjonowanie obiektu. Przedstawiciele firmy obiecali osobiście poinformować klientów o stanie i szczegółach dotyczących sprzętu znajdującego się na terenie obiektu.

Informację tę podało GigaCenter na portalu społecznościowym Facebook.

W Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału 20 października ucierpiał centrum danych GigaCenter. Z powodu uszkodzeń sprzętu użytkownicy zostali ostrzeżeni o możliwych zakłóceniach w działaniu usług.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

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