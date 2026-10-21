Компания GigaCenter приостановила работу дата-центра в Киеве из-за российской атаки
Компания GigaCenter объявила о приостановке работы своего дата-центра в Киеве на неопределенный срок в связи с серьезными повреждениями, вызванными российской атакой 20 октября.
Все сотрудники предприятия остались невредимы, однако масштабы разрушений делают невозможным дальнейшее функционирование объекта. Представители компании пообещали лично проинформировать клиентов о состоянии и деталях размещенного на площадке оборудования.
Об этом сообщил GigaCenter в социальной сети Facebook.
В Киеве в результате российского обстрела 20 октября пострадал датацентр GigaCenter. Из-за повреждения оборудования пользователей предупредили о возможных перебоях в работе сервисов.
Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.