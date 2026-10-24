Мужчина весом 143 кг пытался через суд запретить свою мобилизацию

Харьковский окружной административный суд отказал военнообязанному, страдающему ожирением III степени и другими серьезными заболеваниями, в требовании временно запретить его принудительную мобилизацию. Мужчина также просил запретить его задержание, доставку в территориальный центр комплектования и направление в воинскую часть.

В иске он утверждал, что проведение мобилизационных мероприятий до завершения медицинского обследования может представлять угрозу для его здоровья и жизни. Однако суд не удовлетворил его требования.

Истец оспаривал действия территориальных центров комплектования, связанные с его постановкой на воинский учет в Харькове и проведением мобилизационных мероприятий. Отдельно он обратился в суд с заявлением об обеспечении иска, попросив запретить соответствующие действия до вступления в силу решения по делу.

Свою просьбу мужчина обосновал, в частности, состоянием здоровья. По его словам, у него ожирение III степени, он весит 143 кг, а индекс массы тела составляет 44,1. Также он сообщил о четырёх перенесённых операциях на кишечнике и брюшной стенке, рецидивирующей послеоперационной грыже и других хронических заболеваниях.

Дополнительным аргументом истца был статус «В розыске» в приложении «Резерв+». Он опасался, что это может привести к задержанию и принудительной мобилизации до завершения судебного разбирательства и необходимого медицинского обследования.

Суд пришел к выводу, что мужчина не доказал наличие достаточных правовых оснований для временного запрета мобилизационных мероприятий. В частности, истец не представил надлежащих доказательств того, что без применения таких мер обеспечения иска исполнение будущего судебного решения или эффективная защита его прав будут существенно затруднены или станут невозможными.

Также суд отметил, что истец не конкретизировал круг лиц, которым необходимо запретить совершать соответствующие действия. Сам по себе статус «В розыске» в приложении «Резерв+», по заключению суда, не свидетельствует о нарушении его прав.

Суд подчеркнул, что обеспечение иска не может заменять рассмотрение дела по существу. Законность действий ТЦК, которые оспаривает мужчина, ещё должна быть оценена в ходе рассмотрения основного иска.

Постановлением от 16 октября 2026 года по делу № 520/30634/26 Харьковский окружной административный суд оставил заявление об обеспечении иска без удовлетворения. Это решение не является окончательным выводом о законности оспариваемых действий ТЦК: основной спор суд еще должен рассмотреть. Постановление можно обжаловать в апелляционном порядке.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине с 1 ноября.

Мобилизация в Украине в мае 2026 года: кого могут призвать в первую очередь.

Напомним, многодетные родители в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, однако это не гарантируется автоматически.

А глава Национальной полиции заявил, что участие правоохранителей в мобилизационных мероприятиях не является их прямой обязанностью и имеет негативные последствия. По его словам, такая практика влияет на восприятие полиции в обществе.

Читай нас в