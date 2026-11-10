Южная Корея, несмотря на скандал, заложила в проект бюджета 100 млн долларов для Украины

Правительство Южной Кореи заложило в проект государственного бюджета на 2027 год 100 миллионов долларов помощи Украине, несмотря на нерешенные дипломатические споры между странами.

Этот шаг является выполнением обещания президента Ли Чжэ Мьона о поддержке Украины, которое он дал в июле, ещё до дипломатического скандала. Финансирование предусматривает увеличение взноса в Целевой фонд НАТО до 50 миллионов долларов, 20 миллионов на гуманитарные проекты и ещё 30 миллионов на поддержку стран, пострадавших от конфликтов.

Источник: издание «Цензор.НЕТ» со ссылкой на южнокорейское издание JoongAng Ilbo.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет личную встречу с южнокорейским коллегой Чо Хёном в Париже. Главной целью переговоров станет нормализация двусторонних отношений и возобновление диалога между странами, которые ухудшились после того, как Зеленский объявил в ООН о передаче пленных КНДР Сеулу.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче двух военнопленных из Северной Кореи, но эти извинения были принесены без должного уважения и их недостаточно.

Напомним, Южная Корея выведет из Украины еще часть сотрудников своего посольства. В Сеуле объяснили это отсутствием конструктивного ответа Киева на спор относительно передачи двух пленных северокорейских военных, а также постоянной угрозой российских ударов по украинской территории.

До этого послу Южной Кореи в Украине Пак Кичану приказали вернуться на родину. Соответствующее решение приняло южнокорейское Министерство иностранных дел.

Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла из Киева. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что дипломатические отношения важнее эмоциональных реакций, поэтому Украина остается открытой для дальнейших контактов.

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