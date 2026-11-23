В Тернопольской области правоохранители разоблачили группу лиц, которая незаконно изготавливала и сбывала алкогольные напитки и спирт. В ходе обысков изъяли 23,4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и грузовой автомобиль. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 4 млн грн.

В Тернопольской области изъяли тысячи литров спирта

Обыски провели в Тернополе. Среди изъятого – семь бочек объемом по 200 литров и грузовик MAN TGA с двумя резервуарами вместимостью 5,5 тысячи литров каждый.

Все емкости были заполнены спиртосодержащей жидкостью.

По данным следствия, незаконное производство алкоголя и спирта велось с начала 2026 года. Продукцию изготавливали в антисанитарных условиях, без соблюдения государственных стандартов, а затем хранили и продавали потребителям.



Кроме того, участники группы уклонялись от уплаты налогов.

Следствие устанавливает причастных к схеме

Досудебное расследование проводится по фактам незаконного изготовления и продажи подакцизных товаров, а также легализации имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время детективы БЭБ устанавливают организаторов и других лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности Украины.

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