В Тернопольской области раскрыли подпольное производство алкоголя на сумму 4 млн грн
В Тернопольской области правоохранители разоблачили группу лиц, которая незаконно изготавливала и сбывала алкогольные напитки и спирт. В ходе обысков изъяли 23,4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и грузовой автомобиль. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 4 млн грн.
В Тернопольской области изъяли тысячи литров спирта
Обыски провели в Тернополе. Среди изъятого – семь бочек объемом по 200 литров и грузовик MAN TGA с двумя резервуарами вместимостью 5,5 тысячи литров каждый.
Все емкости были заполнены спиртосодержащей жидкостью.
По данным следствия, незаконное производство алкоголя и спирта велось с начала 2026 года. Продукцию изготавливали в антисанитарных условиях, без соблюдения государственных стандартов, а затем хранили и продавали потребителям.
Кроме того, участники группы уклонялись от уплаты налогов.
Следствие устанавливает причастных к схеме
Досудебное расследование проводится по фактам незаконного изготовления и продажи подакцизных товаров, а также легализации имущества, полученного преступным путем.
В настоящее время детективы БЭБ устанавливают организаторов и других лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.
Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности Украины.