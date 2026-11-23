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На Тернопільщині правоохоронці викрили групу осіб, яка незаконно виготовляла та збувала алкогольні напої і спирт. Під час обшуків вилучили 23,4 тисячі літрів спиртовмісної рідини та вантажний автомобіль. Загальна вартість вилученого майна становить близько 4 млн грн.

На Тернопільщині вилучили тисячі літрів спирту

Обшуки провели в Тернополі. Серед вилученого – сім бочок об'ємом по 200 літрів та вантажівка MAN TGA з двома резервуарами місткістю 5,5 тисячі літрів кожен.

Усі ємності були заповнені спиртовмісною рідиною.

За даними слідства, незаконне виробництво алкоголю та спирту діяло від початку 2026 року. Продукцію виготовляли в антисанітарних умовах, без дотримання державних стандартів, а потім зберігали та продавали споживачам.



Крім того, учасники групи ухилялися від сплати податків.

Слідство встановлює причетних до схеми

Досудове розслідування проводять за фактами незаконного виготовлення та продажу підакцизних товарів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі детективи БЕБ встановлюють організаторів та інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності.

Про це повідомляється із посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки України.

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