W obwodzie tarnopolskim funkcjonariusze organów ścigania wykryli grupę osób, która nielegalnie produkowała i sprzedawała napoje alkoholowe oraz alkohol. Podczas przeszukań zabezpieczono 23,4 tysiąca litrów płynów zawierających alkohol oraz samochód ciężarowy. Łączna wartość zabezpieczonego mienia wynosi około 4 mln hrywien.

W obwodzie tarnopolskim skonfiskowano tysiące litrów alkoholu

Przeszukania przeprowadzono w Ternopilu. Wśród skonfiskowanych przedmiotów znalazło się siedem beczek o pojemności 200 litrów każda oraz ciężarówka MAN TGA z dwoma zbiornikami o pojemności 5,5 tys. litrów każdy.

Wszystkie pojemniki były wypełnione płynem zawierającym alkohol.

Według danych śledztwa nielegalna produkcja alkoholu i spirytusu trwała od początku 2026 roku. Produkty wytwarzano w warunkach niehigienicznych, bez przestrzegania norm państwowych, a następnie przechowywano je i sprzedawano konsumentom.



Ponadto członkowie grupy uchylali się od płacenia podatków.

Śledztwo ma na celu ustalenie osób zamieszanych w tę aferę

Postępowanie przygotowawcze dotyczy nielegalnej produkcji i sprzedaży towarów podlegających akcyzie, a także legalizacji mienia pochodzącego z przestępstwa.

Obecnie detektywi Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego (BEB) ustalają tożsamość organizatorów oraz innych osób, które mogą być zamieszane w nielegalną działalność.

Informację tę podano z powołaniem się na służbę prasową Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy.

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