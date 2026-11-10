Rząd Korei Południowej przeznaczył w projekcie budżetu państwa na rok 2027 100 milionów dolarów na pomoc dla Ukrainy, pomimo nierozwiązanych sporów dyplomatycznych między obydwoma krajami.

Krok ten stanowi realizację obietnicy prezydenta Lee Jae-myunga dotyczącej wsparcia dla Ukrainy, którą złożył w lipcu, jeszcze przed wybuchem skandalu dyplomatycznego. Finansowanie przewiduje zwiększenie wkładu do Funduszu Celowego NATO do 50 milionów dolarów, 20 milionów na projekty humanitarne oraz kolejne 30 milionów na wsparcie krajów dotkniętych konfliktami.

Źródło: serwis „Censor.NET” z odwołaniem do południowokoreańskiej gazety „JoongAng Ilbo”.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga spotka się osobiście ze swoim południowokoreańskim odpowiednikiem Cho Hyunem w Paryżu. Głównym celem rozmów będzie normalizacja stosunków dwustronnych i wznowienie dialogu między krajami, który uległ pogorszeniu po ogłoszeniu przez Zełenskiego w ONZ przekazania Seulowi jeńców z KRLD.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun oświadczył, że Korea Południowa otrzymała od Ukrainy oświadczenie z przeprosinami w związku z ujawnieniem informacji o przekazaniu dwóch jeńców wojennych z Korei Północnej, ale przeprosiny te zostały złożone bez należnego szacunku i są niewystarczające.

Przypomnijmy, że Korea Południowa wycofa z Ukrainy kolejną część pracowników swojej ambasady. W Seulu wyjaśniono to brakiem konstruktywnej odpowiedzi Kijowa na spór dotyczący przekazania dwóch jeńców wojennych z Korei Północnej, a także ciągłym zagrożeniem rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy.

Wcześniej ambasador Korei Południowej w Ukrainie, Pak Ki-chan, otrzymał polecenie powrotu do ojczyzny. Odpowiednią decyzję podjęło południowokoreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ukraina jest gotowa powrócić do konstruktywnego dialogu z Koreą Południową po decyzji Seulu o odwołaniu swojego ambasadora z Kijowa. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że stosunki dyplomatyczne są ważniejsze niż emocjonalne reakcje, dlatego Ukraina pozostaje otwarta na dalsze kontakty.

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