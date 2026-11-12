W odeskim zoo oświadczono, że nie sprzedano krokodyla biznesmenowi Władysławowi Sokołowowi, w którego mieszkaniu organy ścigania przeprowadziły przeszukanie w ramach śledztwa dotyczącego ewentualnego sprzeniewierzenia środków przeznaczonych na budowę obiektów ochronnych.

Wcześniej Sokołow opublikował film, w którym twierdził, że oficjalnie nabył gada w odeskim ogrodzie zoologicznym za 2,5 tysiąca dolarów. Na zdjęciach jego penthouse’u rzeczywiście widać terrarium z żywym krokodylem.

Pracownik ogrodu zoologicznego zaprzeczył tej informacji i oświadczył, że w ciągu ostatnich 15–16 lat placówka nie zbywała krokodyli. Według niego wymiana lub przekazywanie zwierząt odbywa się wyłącznie między licencjonowanymi ogrodami zoologicznymi.

Sam Sokołow jest objęty śledztwem w sprawie możliwego sprzeniewierzenia środków budżetowych przeznaczonych na budowę obiektów ochronnych dla obiektów energetycznych i schronów szkolnych w obwodzie kijowskim.

Zgodnie z materiałami sądowymi firmy powiązane z tym biznesmenem dostarczały wyroby metalowe dla wykonawców w ramach kontraktów państwowych o wartości około 1,89 mld hrywien. Śledztwo dotyczy możliwego zawyżenia wartości materiałów o 20,8 mln hrywien. Osobno organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie ewentualnego wyprowadzenia 10,8 mln hrywien za pośrednictwem fikcyjnych podwykonawców podczas budowy schronów szkolnych.

Źródło: „Sledstvo.Info”

Przedsiębiorca Władysław Sokołow, który figuruje w skandalu związanym z budową obiektów obronnych na obiektach energetycznych w obwodzie kijowskim, po raz pierwszy publicznie odniósł się do krytyki dotyczącej luksusowych apartamentów w Dnieprze oraz żywego krokodyla w terrarium. Wyjaśnił pochodzenie swojego majątku, zaprzeczył powiązaniom majątkowym z kontraktami państwowymi oraz wysunął oskarżenia pod adresem byłego szefa Kijowskiej Administracji Obwodowej, a obecnie ministra rozwoju społeczności i terytoriów Mykoły Kałasznika.

Wcześniej dziennikarzom udało się ustalić tożsamość matki byłego kandydata na deputowanego do Rady Obwodowej w Dniepropietrowsku, Władysława Sokołowa. Okazało się, że znaczna część majątku, w szczególności pojazdy związane z materiałami postępowania karnego, jest zarejestrowana na 73-letnią Natalię.

Użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę na zdjęcia syna biznesmena Władysława Sokołowa, którego łączy się z dochodzeniem w sprawie możliwego sprzeniewierzenia środków budżetowych przy budowie obiektów ochronnych dla obiektów energetycznych.

Po pojawieniu się zdjęć z przeszukań w domu biznesmena Władysława Sokołowa użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę na jego życie prywatne. Dziennikarka Marina Danyluk-Jarmolaeva opublikowała zdjęcia kobiety o imieniu Anżelika Aleksandrowna, która prawdopodobnie jest jego partnerką i prezentowała luksusowy wypoczynek na Bali oraz w Meksyku. Po rozgłosie, jaki wywołała ta sprawa, zamknęła swoje konta.

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