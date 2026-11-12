敖德萨动物园方面表示，他们并未向商人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫出售鳄鱼，此前执法部门曾在其住所进行搜查，这是针对其在防护设施建设中涉嫌挪用公款一案的调查行动。

此前，索科洛夫发布了一段视频，声称自己以2500美元的价格从敖德萨动物园正式购得这只爬行动物。在其顶层公寓的照片中，确实可见一个装有活鳄鱼的饲养箱。

动物园的一名工作人员驳斥了这一说法，并表示在过去的15至16年间，该机构从未出售过鳄鱼。据他介绍，动物的交换或转让仅在持有许可证的动物园之间进行。

索科洛夫本人还卷入了一起调查，该案涉及可能挪用原定用于在基辅州建设能源设施防护工事和学校避难所的预算资金。

根据法庭文件显示，与该商人有关联的公司通过国家合同向承包商供应了价值约18.9亿格里夫纳的金属制品。调查人员正在核查材料成本是否被虚增了2080万格里夫纳。 此外，执法部门还在调查学校避难所建设期间，通过虚假分包商可能挪用1080万格里夫纳的情况。

来源：“斯利德斯托.信息”

卷入基辅州能源设施防空工事建设丑闻的企业家弗拉迪斯拉夫·索科洛夫， 首次就其在第聂伯市拥有的豪华公寓及饲养箱内活鳄鱼一事，公开回应了外界的批评。 他解释了个人财产的来源，否认财富与政府合同有关，并指责了基辅州行政管理局前负责人、现任社区与领土发展部长尼古拉·卡拉什尼克。

此前，记者成功查明了前第聂伯罗彼得罗夫斯克州议会候选人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫母亲的身份。调查发现，大部分财产（特别是与刑事诉讼材料相关的车辆）均登记在73岁的娜塔莉亚名下。

社交媒体用户关注到了商人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫儿子的照片，他被卷入了一起关于在能源设施防护工程建设中可能挪用预算资金的调查。

在商人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫住所被搜查的照片曝光后，社交媒体用户开始关注他的私生活。 记者玛丽娜·达尼柳克-亚尔莫拉耶娃发布了一位名叫安杰利卡·亚历山德罗夫娜的女子的照片，她很可能是索科洛夫的女友，照片中展示了她在巴厘岛和墨西哥的奢华度假生活。 此事引发热议后，她关闭了自己的社交媒体账号。

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