Одесский зоопарк опроверг информацию о продаже крокодила скандальному бизнесмену Соколову

В Одесском зоопарке заявили, что не продавали крокодила бизнесмену Владиславу Соколову, в доме которого правоохранительные органы проводили обыски в рамках расследования возможного присвоения средств при строительстве защитных сооружений.

Ранее Соколов опубликовал видео, в котором утверждал, что официально приобрел рептилию в Одесском зоопарке за 2,5 тысячи долларов. На фотографиях его пентхауса действительно виден террариум с живым крокодилом.

Сотрудник зоопарка опроверг эту информацию и заявил, что в течение последних 15–16 лет учреждение не отчуждало крокодилов. По его словам, обмен или передача животных происходит только между лицензированными зоопарками.

Сам Соколов фигурирует в расследовании о возможном присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергообъектов и школьных укрытий в Киевской области.

Согласно судебным материалам, компании, которые связывают с бизнесменом, поставляли металлопродукцию для подрядчиков по государственным контрактам на сумму около 1,89 млрд грн. Следствие проверяет возможное завышение стоимости материалов на 20,8 млн грн. Отдельно правоохранители расследуют возможное выведение 10,8 млн грн через фиктивных субподрядчиков во время строительства школьных укрытий.

Источник: «Следствие.Инфо»

Предприниматель Владислав Соколов, фигурирующий в скандале вокруг строительства оборонительных сооружений на энергообъектах Киевской области, впервые публично отреагировал на критику из-за роскошных апартаментов в Днепре и живого крокодила в террариуме. Он объяснил происхождение своего имущества, опроверг связь состояния с государственными контрактами и выдвинул обвинения в адрес бывшего главы Киевской ОГА, а ныне министра развития общин и территорий Николая Калашника.

Ранее журналистам удалось установить личность матери бывшего кандидата в депутаты Днепропетровского облсовета Владислава Соколова. Выяснилось, что значительная часть имущества, в частности транспортные средства, связанные с материалами уголовного производства, оформлена на 73-летнюю Наталью.

Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографии сына бизнесмена Владислава Соколова, которого связывают с расследованием возможного хищения бюджетных средств при строительстве защитных сооружений для энергетических объектов.

После появления фотографий с обысков у бизнесмена Владислава Соколова пользователи соцсетей обратили внимание на его личную жизнь. Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала фотографии женщины по имени Анжелика Александровна, которая, вероятно, является его избранницей и демонстрировала роскошный отдых на Бали и в Мексике. После разгоревшегося резонанса она закрыла свои аккаунты.

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