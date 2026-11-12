Rząd obniżył prognozę gospodarczą: na co powinni przygotować się Ukraińcy i przedsiębiorcy

Trwające niemal przez całą dobę rosyjskie ataki na sektor energetyczny, przemysł i logistykę pogarszają perspektywy stabilności ukraińskiej gospodarki.



W ostatnich dniach rząd obniżył prognozę wzrostu PKB na rok 2026 niemal do zera – z 1,6% do 0,1%. Niemal taki sam scenariusz przewiduje się również na przyszły rok – wzrost wynoszący zaledwie 0,4%. Szczegóły zaktualizowanej prognozy makroekonomicznej ujawnił poseł Jarosław Żelezniak. Eksperci ekonomiczni dostrzegli już w dokumencie oznaki stagflacji, czyli połączenia kryzysu gospodarczego z wysokim tempem wzrostu cen.

UA.News wyjaśnia, co stoi za gwałtownym pogorszeniem się scenariuszy dla ukraińskiej gospodarki, co nowa prognoza rządu oznacza dla Ukraińców i biznesu oraz jak oceniają ją eksperci.



Spadek gospodarczy: nowe oczekiwania rządu i NBU



W piątym roku wojny gospodarka Ukrainy wkracza w okres gwałtownego spadku, a perspektywy jej ożywienia wydają się coraz bardziej odległe. Świadczy o tym zaktualizowana prognoza makroekonomiczna rządu: wzrost realnego produktu krajowego brutto (PKB) w 2026 roku ma wynieść zaledwie 0,1% zamiast wcześniej prognozowanych 1,6%. Prognozę na rok 2027 również obniżono — z 1,3% do 0,4%.

Główne czynniki, które wpłynęły na prognozę rządu, są oczywiste: intensywne ostrzały infrastruktury energetycznej, metalurgicznej i logistycznej (każdy 1 mld kWh niewyprodukowanej energii elektrycznej oznacza dodatkowy spadek PKB o 0,15 punktu procentowego); zablokowane porty w aglomeracji Odessy; opóźnienia w finansowaniu międzynarodowym.

Na szczególną uwagę zasługuje podstawowe założenie rządu dotyczące zakończenia aktywnej fazy działań wojennych w 2027 roku. Na tym założeniu opiera się możliwy scenariusz przyspieszenia wzrostu gospodarczego w kolejnych latach. W szczególności, zgodnie ze scenariuszem rządu, PKB ma wzrosnąć o 4,1% w 2028 roku i o 5,9% w 2029 roku.

Kilka tygodni wcześniej swoją prognozę gospodarczą pogorszył również Narodowy Bank Ukrainy. Zamiast wzrostu PKB o 1,8% w 2026 r. NBU prognozuje jego spadek do poziomu 0,4%. Główne przyczyny są takie same: nasilenie rosyjskich ataków na przedsiębiorstwa i logistykę oraz blokada eksportu morskiego. Według danych NBU największe straty poniosły przedsiębiorstwa metalurgiczne i wydobywcze.

Jak wynika z prognoz, gospodarka ukraińska narażona jest na ryzyko długotrwałej stagnacji: produkcja praktycznie nie będzie rosła, a możliwości rozwoju działalności gospodarczej, zwiększenia inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy pozostaną ograniczone.

Jednocześnie spowolnienie gospodarcze w czasie wojny na pełną skalę to nie tylko kwestia statystyki. Od tempa wzrostu PKB zależą wpływy podatkowe, finansowanie obrony, wydatki socjalne, zdolność państwa do utrzymania infrastruktury krytycznej oraz zapewnienia stabilności makrofinansowej.

Największym zagrożeniem jest możliwość utrwalenia modelu gospodarki, który jest uzależniony od finansowania zewnętrznego, ma ograniczony potencjał produkcyjny, nie inwestuje wystarczająco i nie tworzy wystarczającej liczby miejsc pracy.



Oznaki stagflacji



Na tle gwałtownego spowolnienia gospodarczego szczególnie niepokojąca wydaje się dynamika inflacji. Zgodnie z prognozami rządu na rok 2026 jej prognoza wzrosła z 9,2% do 10,6%, a na rok 2027 – do 8,5%.

Jeszcze gwałtowniejszy wzrost cen przewiduje Narodowy Bank Ukrainy. Organ regulacyjny podniósł prognozę inflacji na koniec bieżącego roku do 12,5%, a na następny – do 7,3%.

Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego inflacja na rynku konsumenckim w październiku 2026 r. wyniosła 1,8% w porównaniu z wrześniem oraz 11,0% w porównaniu z październikiem 2025 r.

Na dynamikę inflacji największy wpływ mają zmiany cen produktów spożywczych i usług zdrowotnych. W szczególności w październiku na rynku konsumenckim ceny produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2%.

Najbardziej – o 10,2% – wzrosły ceny warzyw. O 5,5–1,2% podrożały produkty przetwórstwa zbożowego, cukier, ryż, smalec, produkty mleczno-kwaśne, mleko, sery, ryby, makarony, mięso drobiowe, napoje bezalkoholowe, chleb i masło. Natomiast spadły ceny jaj – o 4,6% oraz wieprzowiny – o 0,3%.

Opłaty za mieszkanie, wodę, energię elektryczną i gaz wzrosły o 1,3% w wyniku podwyżki cen za dostawę wody o 10,1% oraz za odprowadzanie ścieków – o 8,8%.

Wzrosły również ceny paliw i smarów o 5,3%, a opłaty za przejazdy w transporcie pasażerskim o 2%.

Warto zauważyć, że już w zeszłym roku większość ekspertów ekonomicznych wskazywała na pierwsze oznaki stagflacji na Ukrainie – sytuacji, w której gospodarka słabnie, zmniejsza się liczba miejsc pracy i siła nabywcza konsumentów, a ceny gwałtownie rosną.

Prognoza dla biznesu i spowolnienie na rynku pracy



Zaktualizowany przez rząd scenariusz makroekonomiczny wpłynie również na oczekiwania dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw. W 2027 r. ich zysk wyniesie 1,756 bln UAH w porównaniu z 2,16 bln UAH, które zostały uwzględnione w poprzedniej prognozie. Oznacza to spadek o 19%.

Jednocześnie wzrost cen producentów wyrobów przemysłowych będzie bardziej odczuwalny. W 2027 r. mogą one wzrosnąć o 17,3% zamiast 10,3%, jak wskazano w poprzedniej prognozie.

W przyszłym roku eksport wzrośnie jedynie o 0,8%, podczas gdy wolumen importu – o 10,7%. W związku z tym rząd prognozuje deficyt handlowy na poziomie 85 mld dolarów.

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to pozostanie ona niemal niezmieniona w ciągu najbliższych lat — na poziomie 13%. Zatrudnionych będzie 12,7 mln obywateli. Średnia pensja w 2027 r. wyniesie 36 804 UAH. Jej wzrost, z uwzględnieniem inflacji, prognozowany jest na poziomie 4,9%.

Jednocześnie Narodowy Bank Ukrainy obserwuje pewne ochłodzenie na rynku pracy oraz spadek popytu na pracowników. Według statystyk NBU w październiku liczba nowych ofert pracy na Ukrainie spadła o 10,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Największy spadek liczby ofert odnotowano w handlu detalicznym — o 27,7%.

Komentarz eksperta

Rząd znacznie pogorszył prognozę makroekonomiczną z powodu nasilenia rosyjskich ataków i pogorszenia ogólnej sytuacji w kraju – podkreśla dyrektor wykonawczy „Klubu Dyskusji Ekonomicznych” Oleg Pendzin.



„Nowa prognoza odpowiada realiom, w których dziś żyjemy. Inną sprawą jest to, że obecnie należy zrewidować wartości docelowe projektu budżetu państwa na rok 2027. Budżet ten został bowiem opracowany w oparciu o wzrost PKB o 1,3%, a w rzeczywistości wzrost ten nie nastąpi. Dlatego wartości docelowe, przynajmniej w części dochodowej budżetu, która pochodzi z podatków i opłat, muszą zostać obniżone. Ogólnie rzecz biorąc – zmiany te są oczekiwane. U nas zatrzymał się przemysł metalurgiczny, zablokowane są porty nad Morzem Czarnym, a możliwości uzyskania środków z sektora rolnego gwałtownie spadły” – stwierdza Pendzin.

Jego zdaniem największym problemem dla ukraińskiego biznesu pozostanie blokada portów nad Morzem Czarnym oraz brak możliwości eksportu.

„Obecnie w sektorze rolnym występują ogromne problemy. W rzeczywistości ludzie nie mają możliwości sprzedaży wyhodowanych przez siebie produktów. To pierwsze niezwykle poważne zagrożenia. Należy natychmiast odblokować Morze Czarne.

Drugim ryzykiem jest kwestia energetyczna. Przerwy w dostawach prądu znacznie zwiększają koszty produkcji. W konsekwencji będziemy mieli do czynienia z realnym wzrostem cen. Trzecią kwestią są problemy logistyczne oraz prawdopodobny wzrost kosztów paliwa” – przewiduje ekonomista.

Osobno Pendzin zwraca uwagę na problemy związane z migracją, które pociągają za sobą ogólne załamanie rynku i pogorszenie sytuacji gospodarczej.

„Obecnie w Ukrainie mamy do czynienia z kolejną falą migracji. Liczba ludności Ukrainy maleje w jeszcze szybszym tempie. Ludzie znów wyjeżdżają za granicę, zwłaszcza na zimę. Jeśli sytuacja bezpieczeństwa się nie poprawi, pozostaną tam również po zakończeniu zimy. A to zmniejsza ogólny poziom rynku w kraju, co również jest minusem dla gospodarki” – stwierdza ekspert.

Jednocześnie Pendzin ostrożnie ocenia prognozy rządu dotyczące pewnego ożywienia gospodarczego w latach 2028–2029, ponieważ rząd i NBU zmieniają swoje prognozy co trzy miesiące pod wpływem ciągłych zmian sytuacji bezpieczeństwa w kraju.

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