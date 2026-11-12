政府下调了经济预测：乌克兰民众和企业应做好哪些准备

俄罗斯几乎全天候对能源、工业和物流领域的打击，正使乌克兰经济的可持续性前景日益恶化。



日前，政府将2026年的GDP增长预测从1.6%下调至0.1%，几乎降至零。预计明年也将出现几乎相同的局面——增长仅为0.4%。 议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克公布了更新后的宏观预测详情。经济专家已在该文件中看到了滞胀的迹象，即经济危机与高通胀率的并存。

UA.News将为您解析乌克兰经济前景急剧恶化的背后原因，政府的新预测对乌克兰民众和企业意味着什么，以及专家们对此作何评价。



经济衰退：政府与乌克兰央行的新预期



战争进入第五年之际，乌克兰经济正步入急剧衰退期，而经济复苏的前景似乎愈发渺茫。 政府更新的宏观经济预测印证了这一点：2026年实际国内生产总值（GDP）增速预计仅为0.1%，远低于此前预测的1.6%。 2027年的预测值也从1.3%下调至0.4%。

影响政府预测的主要因素显而易见：针对能源、冶金和物流基础设施的密集炮击 （每减少10亿千瓦时的发电量，将额外导致GDP减少0.15个百分点）；大敖德萨地区的港口被封锁；以及国际融资的延迟。

值得特别关注的是，政府关于2027年结束战斗行动活跃阶段的基本假设。 未来几年经济增速可能加快的预测，正是基于这一假设。具体而言，根据政府的预测，2028年GDP将增长4.1%，2029年将增长5.9%。

几周前，乌克兰国家银行也下调了其经济预测。该行将2026年GDP增长预期从1.8%下调至0.4%。 主要原因与之前相同：俄罗斯对企业及物流系统的打击加剧，以及海上出口被封锁。据乌克兰国家银行数据显示，受损失最严重的当属冶金和矿业企业。

从预测来看，乌克兰经济面临陷入长期停滞的风险：生产几乎不会增长，而扩大业务、增加投资和创造新就业岗位的机会将仍然有限。

与此同时，全面战争期间的经济放缓不仅仅是一个统计问题。税收收入、国防经费、社会支出，以及国家维持关键基础设施和保障宏观金融稳定的能力，都取决于GDP的增长速度。

最大的危险在于，可能固化一种依赖外部融资、生产潜力有限、投资不足且无法创造足够就业岗位的经济模式。

滞胀



迹象

在经济急剧放缓的背景下，通胀走势显得尤为严峻。 据政府预测，2026年的通胀预期已从9.2%升至10.6%，2027年则升至8.5%。

乌克兰国家银行预计物价涨幅将更为迅猛。该监管机构将今年年底的通胀预测上调至12.5%，明年则上调至7.3%。

据国家统计局数据显示，2026年10月消费市场的通胀率较9月上升1.8%，较2025年10月上升11.0%。

通胀走势主要受食品和医疗保健服务价格变动的影响。具体而言，10月消费市场上食品和非酒精饮料价格上涨了2%。

其中，蔬菜价格涨幅最大，达到10.2%。 谷物加工产品、糖、大米、猪油、酸奶制品、牛奶、奶酪、鱼类、面食、禽肉、非酒精饮料、面包和黄油的价格上涨了5.5%至1.2%。 不过，鸡蛋价格下降了4.6%，猪肉价格下降了0.3%。

由于供水价格上涨10.1%、污水处理费上涨8.8%，住房、水、电力和燃气费用上涨了1.3%。

燃油和润滑油价格上涨了5.3%，客运交通票价上涨了2%。

值得注意的是，早在去年，大多数经济专家就指出乌克兰出现了滞胀的初期迹象——即经济下滑、就业岗位减少、消费者购买力下降，但物价却急剧上涨。

企业前景与劳动力

市场降温

政府更新的宏观经济情景也将影响企业财务业绩的预期。2027年，企业利润将达到1.756万亿格里夫纳，而此前预测为2.16万亿格里夫纳。 因此，预计将出现19%的下滑。

与此同时，工业产品生产者价格的涨幅将更为显著。2027年，该价格涨幅可能达到17.3%，而非此前预测的10.3%。

明年的出口仅增长0.8%，而进口额将增长10.7%。因此，政府预计贸易逆差将达到850亿美元。

至于失业率，未来几年将基本保持不变，维持在13%的水平。 就业人口将达1270万人。2027年的平均工资将达到36 804格里夫纳。扣除通货膨胀因素后，预计工资涨幅为4.9%。

与此同时，乌克兰国家银行观察到劳动力市场出现一定程度的降温，对劳动力的需求有所减弱。 根据乌克兰国家银行的统计数据，10月份乌克兰的新职位空缺数量较去年同期减少了10.5%。其中，零售业职位空缺的减少幅度最大，达27.7%。

专家评论

“经济讨论俱乐部”执行董事奥列格·彭津强调，由于俄罗斯袭击加剧以及国内整体形势恶化，政府大幅下调了宏观经济预测。

“

新预测符合我们当前所处的现实情况。不过，现在必须重新审视2027年国家预算草案的控制指标。 毕竟该预算的编制是基于GDP增长1.3%的预期，而实际上这一增长并不会实现。因此，预算指标——至少是依靠税收和费用构成的预算收入部分——必须下调。总体而言，这些变化是在预料之中的。 “我们的冶金业停滞了，黑海港口被封锁，农业部门的资金流入能力急剧下降，”彭津指出。

在他看来，黑海港口被封锁以及无法出口，仍将是乌克兰企业面临的最大痛点。

“农业部门目前面临巨大困境。实际上，农民根本无法出售自己种植的产品。这些是首要的、极其巨大的风险。必须立即解除对黑海港口的封锁。

第二个风险是能源问题。大面积停电极大地推高了产品生产成本。其结果将是物价的实际上涨。第三个问题是物流难题以及燃油成本可能上涨，”这位经济学家预测道。

此外，彭津还特别强调了移民问题，这些问题将导致市场全面萎缩和经济恶化。

“目前乌克兰正经历新一轮人口外流。乌克兰人口数量正在进一步减少。 人们再次出境，尤其是在冬季。如果安全局势没有好转，他们会在冬天结束后继续留在国外。这会降低国内市场的整体规模，这对经济也是不利的，”这位专家指出。

与此同时，彭津对政府关于2028-2029年经济将出现一定程度复苏的预测持谨慎态度，因为在国内安全局势不断变化的影响下，政府和乌克兰国家银行每三个月就会调整其预测。

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