Правительство ухудшило прогноз по экономике: к чему следует готовиться украинцам и бизнесу

Почти круглосуточные российские удары по энергетике, промышленности и логистике ухудшают перспективы устойчивости украинской экономики.



На днях правительство снизило прогноз роста ВВП в 2026 году почти до нулевой отметки — с 1,6% до 0,1%. Почти такой же сценарий ожидается и в следующем году — рост всего на 0,4%. Детали обновленного макропрогноза обнародовал народный депутат Ярослав Железняк. Экономические эксперты уже усмотрели в документе признаки стагфляции, то есть сочетание экономического кризиса с высокими темпами роста цен.

UA.News рассказывает, что стоит за резким ухудшением сценариев для украинской экономики, что новый прогноз правительства означает для украинцев и бизнеса и как его оценивают эксперты.



Спад экономики: новые ожидания правительства и НБУ



На пятый год войны экономика Украины вступает в период резкого спада, а перспективы её восстановления, похоже, отдаляются. Об этом свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз правительства: рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году ожидается на уровне всего 0,1% вместо ранее прогнозируемых 1,6%. Прогноз на 2027 год также сократили — с 1,3% до 0,4%.

Основные факторы, повлиявшие на прогноз правительства, очевидны: интенсивные обстрелы энергетической, металлургической и логистической инфраструктуры (каждый 1 млрд кВт·ч недопроизведенной электроэнергии отнимает дополнительно 0,15 п. п. от ВВП); заблокированные порты Большой Одессы; задержка международного финансирования.

Отдельно стоит отметить базовое допущение правительства о завершении активной фазы боевых действий в 2027 году. На этом допущении основан возможный сценарий ускорения экономического роста в последующие годы. В частности, согласно сценарию правительства, ВВП должен вырасти на 4,1% в 2028 году и на 5,9% в 2029-м.

Несколькими неделями ранее свой прогноз по экономике ухудшил и Национальный банк. Вместо роста ВВП на 1,8% в 2026 году НБУ прогнозирует его сокращение до уровня 0,4%. Основные причины те же: усиление российских ударов по предприятиям, логистике, блокировка морского экспорта. Наибольшие потери, по данным НБУ, понесли металлургические и рудодобывающие предприятия.

Как следует из прогнозов, украинская экономика рискует перейти в состояние длительной стагнации: производство практически не будет расти, а возможности для расширения бизнеса, увеличения инвестиций и создания новых рабочих мест останутся ограниченными.

В то же время замедление экономики во время полномасштабной войны — это не только вопрос статистики. От темпов роста ВВП зависят налоговые поступления, финансирование обороны, социальные расходы, способность государства поддерживать критическую инфраструктуру и обеспечивать макрофинансовую стабильность.

Наибольшая опасность — возможность закрепления модели экономики, которая зависит от внешнего финансирования, имеет ограниченный производственный потенциал, недостаточно инвестирует и не создает достаточного количества рабочих мест.



Признаки стагфляции



На фоне резкого замедления экономики особенно угрожающе выглядит динамика инфляции. По прогнозам правительства, на 2026 год прогноз инфляции вырос с 9,2% до 10,6%, а на 2027-й — до 8,5%.

Еще более стремительного роста цен ожидают в Нацбанке. Регулятор повысил прогноз инфляции на конец этого года до 12,5%, а на следующий — до 7,3%.

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в октябре 2026 г. составила 1,8% по сравнению с сентябрем и 11,0% — по сравнению с октябрем 2025 г.

Динамику инфляции в наибольшей степени определяют изменения цен на продукты питания и услуги здравоохранения. В частности, в октябре на потребительском рынке продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 2%.

Больше всего — на 10,2% — выросли цены на овощи. На 5,5–1,2% подорожали продукты переработки зерновых, сахар, рис, сало, кисломолочная продукция, молоко, сыры, рыба, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, хлеб, масло. Хотя подешевели яйца — на 4,6% и свинина — на 0,3%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ выросли на 1,3% вследствие подорожания водоснабжения на 10,1% и канализации — на 8,8%.

Повысились и цены на топливо и смазочные материалы на 5,3%, проезд в пассажирском автотранспорте — на 2%.

Отметим, что еще в прошлом году большинство экономических экспертов указывали на первые признаки стагфляции в Украине — ситуации, когда экономика падает, сокращается количество рабочих мест и платежеспособность покупателей, но цены стремительно растут.

Прогноз для бизнеса и охлаждение рынка труда



Обновленный правительством макроэкономический сценарий отразится также на ожиданиях финансовых результатов предприятий. В 2027 году их прибыль составит 1,756 трлн грн против 2,16 трлн грн, которые были заложены в предыдущем прогнозе. Таким образом, ожидается спад на 19%.

В то же время рост цен производителей промышленной продукции будет более заметным. В 2027 году они могут вырасти на 17,3% вместо 10,3%, указанных в предыдущем прогнозе.

Экспорт в следующем году вырастет лишь на 0,8%, в то время как объемы импорта — на 10,7%. Таким образом, дефицит торгового баланса правительство прогнозирует на уровне $85 млрд.

Что касается уровня безработицы, то он останется практически неизменным в течение следующих лет — на уровне 13%. Трудоустроенными будут 12,7 млн граждан. Средняя зарплата в 2027 году составит 36 804 грн. Ее рост с учетом инфляции прогнозируется на уровне 4,9%.

В то же время Национальный банк наблюдает определенное охлаждение на рынке труда и ослабление спроса на работников. По статистике НБУ, в октябре количество новых вакансий в Украине сократилось на 10,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Наибольшее сокращение предложений зафиксировано в розничной торговле — на 27,7%.

Комментарий эксперта

Правительство резко ухудшило макроэкономический прогноз из-за усиления российских ударов и ухудшения общей ситуации в стране, отмечает исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин.



«Новый прогноз соответствует реалиям, в которых мы сегодня живем. Другое дело, что сейчас необходимо пересмотреть контрольные цифры проекта Государственного бюджета на 2027 год. Ведь этот бюджет формировался исходя из роста ВВП на 1,3%, а на самом деле этого роста не будет. Поэтому контрольные цифры, по крайней мере доходная часть бюджета, которая формируется за счет налогов и сборов, должны быть уменьшены. В целом — эти изменения ожидаемы. У нас остановилась металлургия, заблокированы порты Черного моря, резко сократились возможности поступления средств из аграрного сектора», — констатирует Пендзин.

По его мнению, самой большой болезненной точкой для украинского бизнеса останется блокировка черноморских портов и невозможность экспорта.

«Сегодня в аграрном секторе огромные проблемы. У людей реально нет возможности продать продукцию, которую они вырастили. Это первые чрезвычайно большие риски. Необходимо немедленно разблокировать Черное море.

Второй риск — энергетический. Отключения электроэнергии чрезвычайно увеличивают себестоимость производства продукции. Как следствие, нас ждет реальный рост цен. Третий момент — это логистические проблемы и вероятный рост расходов на топливо», — прогнозирует экономист.

Отдельно Пендзин подчеркивает проблемы миграции, которые влекут за собой общее сжатие рынка и ухудшение экономической ситуации.

«Сейчас в Украине наблюдается еще одна волна миграции. Численность населения Украины сокращается еще быстрее. Люди снова уезжают за границу, особенно на зиму. Если ситуация с безопасностью не улучшится, они останутся там и после окончания зимы. А это снижает общий уровень рынка внутри страны, что тоже является минусом для экономики», — констатирует эксперт.

В то же время Пендзин сдержанно оценивает прогнозы правительства относительно определенного восстановления экономики в 2028–2029 годах, поскольку правительство и НБУ меняют свои прогнозы каждые три месяца под влиянием постоянных изменений ситуации с безопасностью в стране.

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