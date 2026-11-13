11月11日，在波兰独立日当天，位于利沃夫歌剧院前的“奥波莱蜘蛛女”组织志愿者向乌克兰武装部队代表移交了数辆汽车。

这些车辆的购置资金来源于波兰民众的捐款、私人募捐以及志愿者的协助。捐赠的车辆包括日产Primastar、三菱帕杰罗、大众T4以及装甲车。

据志愿者奥莉·查尔内茨卡娅介绍，自全面战争爆发以来，该组织一直致力于编织伪装网，而在最近两三年间，还定期为乌克兰捍卫者组织汽车车队。

迄今为止，这些志愿者已向乌克兰军队移交了数百辆汽车。此类行动几乎每周都会开展。

来源：《新加利西亚信使报》

“乌克兰团队”慈善基金会的志愿者们创下了乌克兰新纪录——最长的“团结画卷”，上面印有孩子们蓝黄相间的心形手印 ——旨在为前线士兵筹集资金，用于购买防护网，以抵御敌方无人机。

波兰将增加Starlink终端数量，以确保乌克兰武装部队在前线的通信稳定。此举对于增强乌克兰的国防能力具有重要意义。

乌克兰卫士阿尔捷姆接受了为安装仿生义肢做准备的手部手术。此次手术是他从重伤中康复道路上的重要一步。 据捷克倡议组织“送给普京的礼物”报道，该组织为这位英雄筹集了手术费用。

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