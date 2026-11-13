波兰女志愿者们向乌克兰武装部队捐赠了由善心人士捐款购置的车辆
11月11日，在波兰独立日当天，位于利沃夫歌剧院前的“奥波莱蜘蛛女”组织志愿者向乌克兰武装部队代表移交了数辆汽车。
这些车辆的购置资金来源于波兰民众的捐款、私人募捐以及志愿者的协助。捐赠的车辆包括日产Primastar、三菱帕杰罗、大众T4以及装甲车。
据志愿者奥莉·查尔内茨卡娅介绍，自全面战争爆发以来，该组织一直致力于编织伪装网，而在最近两三年间，还定期为乌克兰捍卫者组织汽车车队。
迄今为止，这些志愿者已向乌克兰军队移交了数百辆汽车。此类行动几乎每周都会开展。
来源：《新加利西亚信使报》
“乌克兰团队”慈善基金会的志愿者们创下了乌克兰新纪录——最长的“团结画卷”，上面印有孩子们蓝黄相间的心形手印 ——旨在为前线士兵筹集资金，用于购买防护网，以抵御敌方无人机。
波兰将增加Starlink终端数量，以确保乌克兰武装部队在前线的通信稳定。此举对于增强乌克兰的国防能力具有重要意义。
乌克兰卫士阿尔捷姆接受了为安装仿生义肢做准备的手部手术。此次手术是他从重伤中康复道路上的重要一步。 据捷克倡议组织“送给普京的礼物”报道，该组织为这位英雄筹集了手术费用。