11 listopada, w Dzień Niepodległości Polski, przed Operą Lwowską wolontariuszki organizacji „Pajączki z Opole” przekazały przedstawicielom Sił Zbrojnych Ukrainy kilka samochodów.

Pojazdy zakupiono dzięki darowiznom Polaków, prywatnym zbiórkom oraz pomocy wolontariuszy. Wśród przekazanych pojazdów znalazły się: Nissan Primastar, Mitsubishi Pajero, Volkswagen T4 oraz pojazdy opancerzone.

Jak powiedziała wolontariuszka Ola Czarnecka, od początku wojny na pełną skalę organizacja tka siatki maskujące, a od dwóch-trzech lat regularnie organizuje również konwoje samochodowe dla ukraińskich obrońców.

W sumie wolontariuszki przekazały już ukraińskim żołnierzom setki samochodów. Takie akcje odbywają się praktycznie co tydzień.

Źródło: Nowy Kurier Galicki

Wolontariusze fundacji charytatywnej „Ukraińska Drużyna” ustanowili nowy rekord Ukrainy — najdłuższe Płótno Jedności z odciskami dziecięcych dłoni w kształcie serc w kolorach niebieskim i żółtym — w celu zebrania funduszy na sieci przeciwdronowe, które mają chronić żołnierzy na froncie przed wrogimi dronami.

Polska zwiększy liczbę terminali Starlink, aby zapewnić stabilną łączność Sił Zbrojnych Ukrainy na froncie. Ten krok ma istotne znaczenie dla wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy.

Ukraiński żołnierz Artem przeszedł operację przygotowującą do wszczepienia bionicznych protez rąk. Zabieg ten stanowił ważny etap na drodze do powrotu do zdrowia po ciężkim obrażeniu. Informuje o tym czeska inicjatywa „Prezent dla Putina”, która zebrała pieniądze na operację dla bohatera.

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