Wypowiedzi ministra ds. weteranów Ukrainy Witalija Kima w wywiadzie dla serwisu „RBC-Ukraina” na temat nieuchronnego wzrostu przestępczości wśród żołnierzy po wojnie oraz sceptycznego podejścia do urazów psychicznych wywołały falę krytyki ze strony żołnierzy, weteranów oraz działaczy społecznych.

Podczas rozmowy z dziennikarką szef ministerstwa stwierdził, że po zakończeniu działań wojennych część żołnierzy o obniżonym poczuciu ryzyka i wyostrzonym poczuciu sprawiedliwości z pewnością popadnie w przestępczość, a kraj czeka napięcie społeczne. Ponadto, komentując kwestię rehabilitacji psychologicznej, Kim wyraził przekonanie, że około 70% żołnierzy jest w stanie samodzielnie poradzić sobie ze swoimi problemami psychologicznymi, a pracę cywilnych specjalistów nazwał „chwytem marketingowym”, zaznaczając, że nie wierzy w urazy psychiczne i potrzebuje jedynie wąsko specjalizujących się psychologów wojskowych, których obecnie kształci się około 20 rocznie.

Takie słowa urzędnika wywołały ostrą reakcję wśród wojskowych i wolontariuszy, którzy oskarżyli ministra o stygmatyzację weteranów i niekompetencję. W szczególności dyrektorka fundacji charytatywnej „Vesta” Bogdana Lewycka podkreśliła, że podobne tezy o „agresywnych weteranach” i zagrożeniu bandytyzmem od lat propaguje rosyjska propaganda, a same cytaty Kima zostały już wykorzystane przez rosyjskie media. Oficerka Sił Zbrojnych Ukrainy oraz kierowniczka służby medycznej „Ulf” w batalionie „Wilki Da Vinci”, Alina Michajłowa, skrytykowała ministra za podsycanie społecznych obaw zamiast wypełniania bezpośrednich obowiązkówresortu w zakresie adaptacji społecznej i ochrony praw żołnierzy.

Do krytyki dołączyli również czynni żołnierze i weterani, wśród których znaleźli się bojownik 57. brygady motorizowanej piechoty Mykhailo Drobotenko oraz sierżant 12. brygady Gwardii Narodowej „Azow” Hennadij Sucharnikow. Podkreślili oni, że zapobieganie napięciom społecznym i zapewnienie wysokiej jakości rehabilitacji leżą w bezpośredniej odpowiedzialności ministerstwa kierowanego przez Kima, a deprecjonowanie pomocy psychologicznej szkodzi tysiącom obrońców, którzy po powrocie z frontu potrzebują profesjonalnego wsparcia.

Źródło: Ukrainska Prawda.

Ministerstwo ds. Weteranów opracowało koncepcję utworzenia Państwowej Służby Wsparcia Weteranów i Weteranek w oparciu o Państwową Przestrzeń Weteranów. Nowa struktura będzie koordynować pracę specjalistów, którzy pomagają weteranom w rozwiązywaniu różnych problemów i uzyskiwaniu niezbędnych usług.

Rząd nie planuje zwiększenia kwot rekompensat mieszkaniowych dla weteranów w 2027 roku ze względu na deficyt budżetu państwa. Jednocześnie władze planują rozszerzyć kategorie osób uprawnionych do pomocy oraz usunąć przeszkody biurokratyczne związane z ubieganiem się o rekompensaty.

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