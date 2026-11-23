W Czerkasach odnotowano ognisko gruźlicy wśród dzieci. Łącznie w dziesięciu placówkach oświatowych miasta wykryto 26 przypadków zachorowań, z czego 23 dotyczyły dzieci.

„W Czerkasach trwają działania przeciwepidemiczne w związku z wykryciem przypadków gruźlicy wśród dzieci. Od 22 października w mieście odnotowano 26 przypadków gruźlicy, z czego 23 dotyczą dzieci uczęszczających do 10 placówek oświatowych. Chorzy otrzymują niezbędne leczenie” – czytamy w komunikacie Centrum.

Jednocześnie specjaliści podkreślili, że zgodnie z aktualną oceną sytuacji epidemiologicznej nie ma potrzeby ogólnego zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówkach oświatowych, w których odnotowano przypadki gruźlicy.

„Obecnie sytuacja jest pod stałą obserwacją. Decyzje dotyczące dodatkowych środków przeciwdziałania epidemii będą podejmowane z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka” – zaznaczono w Czerkaskim Okręgowym Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób.

Specjaliści z tej instytucji wyjaśnili również, w jaki sposób w Ukrainie diagnozuje się i leczy gruźlicę.

„W Ukrainie diagnostyka i leczenie gruźlicy są bezpłatne. Pacjenci otrzymują pełen zakres opieki medycznej” – zaznaczono w komunikacie.

W szczególności chorzy mają zapewnione konsultacje lekarskie na wszystkich etapach leczenia, dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki choroby oraz zaopatrzenie w niezbędne leki przeciwgruźlicze.

Ponadto przewidziano:

badania mające na celu wczesne wykrycie ewentualnych działań niepożądanych związanych z leczeniem oraz, w razie potrzeby, zastosowanie terapii objawowej;

hospitalizacja z przyczyn medycznych;

wsparcie medyczne i psychospołeczne.

„Nowoczesne podejście do leczenia zakłada pomoc zorientowaną na pacjenta, stałe monitorowanie skuteczności terapii oraz przestrzeganie międzynarodowych wytycznych klinicznych” – zaznaczono w Centrum.

Jak wiadomo, gruźlica to choroba zakaźna przenoszona drogą powietrzną przez osobę cierpiącą na otwartą postać gruźlicy (z aktywnym wydalaniem bakterii). Ryzyko zakażenia zależy od czasu trwania i intensywności kontaktu oraz od liczby bakterii wdychanych przez osobę zdrową. Prawdopodobieństwo rozwoju choroby po kontakcie z bakteriami zależy od stanu układu odpornościowego. Jeśli układ odpornościowy nie jest w stanie powstrzymać infekcji, rozwija się gruźlica.

„Gruźlica jest uleczalna, a wczesne wykrycie zakażenia oraz podjęcie niezbędnych działań medycznych pomagają zapobiec rozwojowi choroby” – dodano w CKPCH.

Diagnostyka



W celu wczesnej diagnostyki stosuje się:

ankietę przesiewową (pytania dotyczące objawów i czynników ryzyka);

badania rentgenowskie klatki piersiowej;

badania molekularno-genetyczne materiału biologicznego.

Do badań wykorzystuje się w szczególności plwocin u dorosłych, kał u małych dzieci oraz inne materiały biologiczne – w razie potrzeby.

Informację tę podało Obwodowe Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób w Czerkasach.

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