切尔卡瑟市发现了一起儿童结核病疫情。该市共有10所教育机构共发现26例病例，其中23例为儿童。

“鉴于发现儿童结核病病例，切尔卡瑟市正在持续开展防疫工作。 自10月22日起，全市共登记26例结核病病例，其中23例为就读于10所教育机构的儿童。患者正在接受必要的治疗，”该中心在通报中表示。

与此同时，专家们强调，根据对当前流行病学形势的评估，尚无必要在已报告结核病病例的教育机构中全面暂停面授课程。

“目前，该情况正处于持续监测之中。关于采取额外防疫措施的决定，将根据风险评估结果作出，”切尔卡瑟州疾病控制与预防中心表示。

该机构的专家还介绍了乌克兰如何诊断和治疗结核病。

“在乌克兰，结核病的诊断和治疗均免费。患者可获得全套医疗服务，”通报中指出。

具体而言，患者在治疗的各个阶段都能获得医生咨询，可使用现代诊断方法，并能获得必要的抗结核药物。

此外，还规定：

为早期发现治疗可能引发的副作用而进行的检查，并在必要时提供对症治疗；

根据医学指征安排住院治疗；

医疗及心理社会支持。

“现代治疗方法强调以人为本的援助、持续监测治疗效果以及遵循国际临床指南，”该中心指出。

众所周知，结核病是一种传染病，可通过空气从患有开放性结核病（活跃排菌）的患者处传播。 感染风险取决于接触的时间长短和密切程度，以及健康人吸入的细菌数量。接触细菌后患病的可能性取决于免疫系统的状况。 如果免疫系统无法抑制感染，就会发展为结核病。

“结核病是可以治愈的，及时发现感染并采取必要的医疗措施有助于预防疾病发展，”中央结核病预防与控制中心补充道。

诊断



为实现早期诊断，通常采用：

筛查问卷调查（针对症状和风险因素的问卷）；

胸部X光检查；

生物样本的分子遗传学检测。

具体而言，检测通常使用成人的痰液、幼儿的粪便以及其他生物样本（视需要而定）。

切尔卡斯克州疾病控制与预防中心通报了这一消息。

另请阅读：2025年全球结核病发病率下降1.6%——Health Policy Watch。

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