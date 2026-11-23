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У Черкасах зафіксували спалах туберкульозу серед дітей. Загалом у десяти закладах освіти міста виявили 26 випадків захворювання, з них 23 — серед дітей.

«У Черкасах тривають протиепідемічні заходи у зв’язку з виявленням випадків туберкульозу серед дітей. Із 22 жовтня у місті зареєстровано 26 захворювань на туберкульоз, з них 23 – серед дітей, які відвідують 10 закладів освіти. Хворі отримують необхідне лікування», – йдеться у повідомленні Центру.

Водночас фахівці наголосили, що за поточною оцінкою епідеміологічної ситуації, не вбачається необхідність у загальному призупиненні очного навчання в закладах освіти, де зареєстровано випадки туберкульозу.

«Наразі ситуація перебуває під постійним наглядом. Рішення щодо додаткових протиепідемічних заходів ухвалюватимуться з урахуванням результатів оцінки ризиків», – зазначили у Черкаському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також фахівці установи розповіли, як в Україні діагностують та лікують туберкульоз.

«В Україні діагностика та лікування туберкульозу є безоплатними. Пацієнти отримують повний комплекс медичної допомоги», – зазначається у повідомленні.

Зокрема, хворим надаються консультації лікарів на всіх етапах лікування, доступні сучасні методи діагностики захворювання та надається забезпечення необхідними протитуберкульозними препаратами.

Крім цього передбачені:

обстеження з метою раннього виявлення можливих побічних реакцій на лікування та, за потреби, отримання симптоматичної терапії;

госпіталізація за медичними показаннями;

медична та психосоціальна підтримка.

«Сучасний підхід до лікування передбачає людино-орієнтовану допомогу, постійний моніторинг ефективності терапії та дотримання міжнародних клінічних рекомендацій», – зазначили у Центрі.

Як відомо, Туберкульоз – інфекційне захворювання, яке передається повітряним шляхом від людини, яка має відкриту форму туберкульозу (з активним бактеріовиділенням). Ризик інфікування залежить від тривалості та інтенсивності контакту і від кількості бактерій, які вдихає здорова людина. Ймовірність розвинення хвороби після контакту з бактеріями залежить від стану імунної системи. Якщо вона не здатна стримувати інфекцію, розвивається туберкульоз.

«Туберкульоз виліковний, а своєчасне виявлення інфекції та необхідні медичні заходи допомагають запобігти розвитку хвороби», – додали у ЦКПХ.

Діагностика



Для ранньої діагностики застосовують:

скринінгове анкетування (опитування щодо симптомів і факторів ризику);

рентгенологічне обстеження органів грудної клітки;

молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу.

Для дослідження, зокрема, використовують мокротиння у дорослих, кал у маленьких дітей та інші біологічні матеріали – за потреби.

Про це повідомив Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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