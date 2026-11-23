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Україна запровадила санкції проти так званих «депутатів місцевих рад» на тимчасово окупованих територіях, а також суб’єктів, причетних до поширення російської пропаганди та забезпечення потреб російських загарбників.

«Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти так званих «депутатів місцевих рад», компаній та осіб, залучених до пропаганди й матеріального забезпечення російських загарбників на тимчасово окупованих територіях нашої країни, а також щодо продовження терміну дії санкцій, у яких він спливав», - заявили у ОП.

Зазначається, що до цього санкційного пакета щодо тих, хто діє в інтересах Росії на ТОТ України, увійшли 27 фізичних та 11 юридичних осіб.

Серед них є так звані «депутати» незаконно утворених окупантами Керченської та Алуштинської «міських рад» Криму, які служать Росії на тимчасово окупованих територіях, і керівники громадських організацій, державні службовці та органи, що сприяють окупації та примусовій інтеграції ТОТ.

У ОП повідомили, що санкції також було застосовано і до губернатора Тульської області Дмитра Міляєва та помічника міністра у справах надзвичайних ситуацій Росії Юрія Мезінова (вони передають окупантам техніку, дрони та засоби зв’язку).

Зазначається, що під санкції потрапили і незаконно утворені Донецьке, Запорізьке, Луганське, Херсонське та Кримське управління Ростехнагляду.

У Офісі Президента пояснили, що ці псевдодержавні органи насаджують російське законодавство на ТОТ, зокрема, сприяють окупації Запорізької АЕС.

До цього санкційного списку увійшла і загальноросійська спортивна громадська організація «Федерація практичної стрільби Росії».

Зазначається, що ця структура відкрито підтримує окупантів, які брали участь у бойових діях на території України. У ОП поінформували, що представники цієї федерації, зокрема, навчають «добровольців» на тимчасово окупованих територіях України тактики стрілецького бою.

Також санкції було застосовано до осіб та установ, які ведуть господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, поширюють російську пропаганду та публічно виправдовують збройну агресію Росії.

Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що Росія будує тил на окупованих територіях руками тих, кого вона називає «депутатами», «наглядовими органами» і «губернаторами», які відправляють на фронт дрони та машини.

«Ми б'ємо по кожній ланці цього ланцюга: від посадовців на кшталт Міляєва й Мезінова до структур, що видають ліцензії навіть на Запорізькій АЕС. Санкції проти Федерації практичної стрільби нагадують, що спорт не стоїть осторонь війни», – зазначив він.

У ОП поінформували, що інший санкційний пакет стосується продовження чинних обмежень та запровадження нових щодо суб’єктів, які працюють на ТОТ.

Зокрема, йдеться про тих, хто причетний до викрадення української сільськогосподарської продукції, а також про українські компанії, що входять до медіахолдингу, пов’язаного з поширенням російської пропаганди.

Зокрема, було продовжено санкції проти ТОВ «Медіахолдинг Новини», ТОВ «Тайм Медіа» та ТОВ «Телепростір», які поширюють роспропаганду (ці підприємства продукують неправдиву інформацію та входять до українського медіахолдингу «Новини»)..

Про це поінформував Офіс Президента України.

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