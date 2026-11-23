Ukraina nałożyła sankcje na tzw. „radnych samorządów lokalnych” na tymczasowo okupowanych terytoriach, a także na osoby zaangażowane w rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy i zaspokajanie potrzeb rosyjskich najeźdźców.

„Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety, którymi wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy w sprawie nałożenia sankcji na tzw. „radnych samorządów lokalnych”, przedsiębiorstw i osób zaangażowanych w propagandę oraz materialne wsparcie rosyjskich najeźdźców na tymczasowo okupowanych terytoriach naszego kraju, a także o przedłużeniu okresu obowiązywania sankcji, których ważność dobiegała końca” – poinformowano w Biurze Prezydenta.

Zaznaczono, że do tego pakietu sankcji wobec osób działających w interesie Rosji na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy weszło 27 osób fizycznych i 11 osób prawnych.

Wśród nich znajdują się tzw. „deputowani” nielegalnie utworzonych przez okupantów „rad miejskich” w Kerczu i Alusztie na Krymie, którzy służą Rosji na tymczasowo okupowanych terytoriach, a także przywódcy organizacji społecznych, urzędnicy państwowi oraz organy wspierające okupację i przymusową integrację tymczasowo okupowanych terytoriów.

W Biurze Prezydenta poinformowano, że sankcje nałożono również na gubernatora obwodu tułskiego Dmitrija Milajewa oraz zastępcę ministra ds. sytuacji nadzwyczajnych Rosji Jurija Mezinowa (przekazują oni okupantom sprzęt, drony i środki łączności).

Zaznaczono, że sankcjami objęto również nielegalnie utworzone oddziały Rostechnadzoru w Doniecku, Zaporożu, Ługańsku, Chersoniu i na Krymie.

W Biurze Prezydenta wyjaśniono, że te pseudopaństwowe organy narzucają rosyjskie ustawodawstwo na terytoriach tymczasowo okupowanych, w szczególności sprzyjają okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Na tę listę sankcyjną trafiła również ogólnorosyjska sportowa organizacja społeczna „Federacja Strzelectwa Praktycznego Rosji”.

Zaznaczono, że organizacja ta otwarcie wspiera okupantów, którzy brali udział w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy. W Urzędzie Prezydenta poinformowano, że przedstawiciele tej federacji, w szczególności, szkolą „ochotników” na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy w zakresie taktyki walki strzeleckiej.

Sankcje nałożono również na osoby i instytucje prowadzące działalność gospodarczą na tymczasowo okupowanych terytoriach, rozpowszechniające rosyjską propagandę oraz publicznie usprawiedliwiające zbrojną agresję Rosji.

Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki sankcyjnej Władysław Własjuk wyjaśnił, że Rosja buduje zaplecze na okupowanych terytoriach przy pomocy tych, których nazywa „posłami”, „organami nadzorczymi” i „gubernatorami”, którzy wysyłają na front drony i pojazdy.

„Uderzamy w każde ogniwo tego łańcucha: od urzędników takich jak Milajew i Mezinow po struktury wydające licencje nawet w elektrowni jądrowej w Zaporożu. Sankcje wobec Federacji Strzelectwa Praktycznego przypominają, że sport nie pozostaje poza wojną” – zaznaczył.

W Biurze Prezydenta poinformowano, że kolejny pakiet sankcji dotyczy przedłużenia obowiązujących ograniczeń oraz wprowadzenia nowych w stosunku do podmiotów działających na terytoriach tymczasowo okupowanych.

W szczególności chodzi o osoby zaangażowane w kradzież ukraińskiej produkcji rolnej, a także o ukraińskie firmy należące do holdingu medialnego powiązanego z rozpowszechnianiem rosyjskiej propagandy.

W szczególności przedłużono sankcje wobec spółki „Mediaholding Novyny”, spółki „Time Media” oraz „Teleprostir”, które rozpowszechniają rosyjską propagandę (przedsiębiorstwa te produkują fałszywe informacje i wchodzą w skład ukraińskiego holdingu medialnego „Novyny”).

Informację tę podało Biuro Prezydenta Ukrainy.

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