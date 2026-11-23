Udało się sprowadzić na terytorium kontrolowane przez Ukrainę czworo dzieci w wieku od 7 do 16 lat – trzy dziewczynki i chłopca. Przebywali oni na tymczasowo okupowanej części obwodu chersońskiego.

Akcja ratunkowa odbyła się przy udziale zespołu Save Ukraine w ramach prezydenckiej inicjatywy Bring Kids Back UA. Obecnie dzieci są bezpieczne i otrzymują niezbędną pomoc.

Wśród sprowadzonych dzieci jest 16-letni chłopiec, którego okupanci zmuszali do nauki według rosyjskiego programu nauczania. Rodzinie grożono, że nastolatek zostanie zabrany i wysłany do domu dziecka, jeśli nie będzie uczęszczał do szkoły okupantów.

Od początku 2026 roku z okupowanej części obwodu chersońskiego udało się sprowadzić już 260 dzieci.

Źródło: Ołeksandr Prokudin, Obwodowa Administracja Kijowska w Chersoniu.

Na dzień 20 listopada udało się sprowadzić do Ukrainy 2833 dzieci, które zostały nielegalnie deportowane do Rosji lub przeniesione na tymczasowo okupowane terytoria. Trwają działania mające na celu sprowadzenie ukraińskich dzieci, które znalazły się pod kontrolą Federacji Rosyjskiej.

Z okupowanej części obwodu chersońskiego sprowadzono kolejne sześcioro dzieci.

Kolejne 14 dzieci sprowadzono na terytorium kontrolowane przez Ukrainę

Czytaj nas na