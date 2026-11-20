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Станом на 20 листопада в Україну вдалося повернути 2833 дитини, яких незаконно депортували до Росії або перемістили на тимчасово окуповані території. Робота з повернення українських дітей, які опинилися під контролем РФ, триває.

«2833 станом на ранок», – зазначив Пастернак.

Зі свого боку, присутня на церемонії заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца подякувала міжнародним партнерам України за повернення в Україну незаконно депортованих дітей.

«Близько 1,6 млн дітей перебувають на тимчасово окупованій території Україні і знаходяться під ризиком депортації», – зазначила вона.

Перед цим відбулася церемонія погашення марки «З Україною в душі».

Як зазначили в Укрпошті, від початку повномасштабного вторгнення тисячі українських дітей пережили окупацію, розлуку з рідними. Щоб розповісти світу про трагедію й було організовано випуск марки.





Марка вводиться в обіг відсьогодні, а її тираж – 360 тис. примірників.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час презентації марки «З Україною в душі» заявив керівник Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при Службі безпеки України Андрій Пастернак.

Із окупованої Херсонщини повернули ще шістьох дітей.

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