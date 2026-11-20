По состоянию на 20 ноября в Украину удалось вернуть 2833 ребенка, которых незаконно депортировали в Россию или переместили на временно оккупированные территории. Работа по возвращению украинских детей, оказавшихся под контролем РФ, продолжается.

«2833 по состоянию на утро», — отметил Пастернак.

Со своей стороны, присутствовавшая на церемонии заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца поблагодарила международных партнеров Украины за возвращение в Украину незаконно депортированных детей.

«Около 1,6 млн детей находятся на временно оккупированной территории Украины и подвергаются риску депортации», — отметила она.

Перед этим состоялась церемония погашения марки «С Украиной в душе».

Как отметили в «Укрпочте», с начала полномасштабного вторжения тысячи украинских детей пережили оккупацию и разлуку с родными. Чтобы рассказать миру об этой трагедии, и был организован выпуск марки.





Марка вводится в обращение с сегодняшнего дня, а её тираж составляет 360 тыс. экземпляров.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время презентации марки «С Украиной в душе» заявил руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при Службе безопасности Украины Андрей Пастернак.

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