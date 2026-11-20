Утром 20 ноября погодные условия в высокогорье Карпат значительно ухудшились. На горе Пип-Иван зафиксировали шторм, снегопад, сильный ветер и обледенение. Опасное метеорологическое явление в течение дня прогнозируют также в Ивано-Франковской области.

Западный ветер достигал 21 м/с. Температура воздуха составляла -3 °С. Из-за высокой влажности происходило обледенение поверхностей.

«Внимание! Шторм», — подчеркнули спасатели.

Судя по опубликованным фотографиям, местами снег покрыл небольшим слоем землю и здания. Видимость в высокогорье была очень низкой.

По прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, 20 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

До конца дня в Ивано-Франковске и области прогнозируются опасные порывы западного ветра со скоростью 15–20 м/с.

«1-й уровень опасности, желтый», — предупредили синоптики.

Температура воздуха днем составит:

в Ивано-Франковске — +9…+11 °С ;

в Ивано-Франковской области — +8…+13 °С ;

в высокогорье в течение суток — от -2 °С до +3 °С.

«Медико-метеорологические условия — 3-го типа. Видимость на автодорогах 4–6 км», — подытожили в областном центре по гидрометеорологии.

По информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 08:00 пятницы, 20 ноября 2026 года, на горе Пип Иван было облачно и туманно, шел снег.

В пятницу, 20 ноября, в Киеве начнёт снижаться температура воздуха. В столице прогнозируют пасмурную погоду с дождём, а столбики термометров в течение дня покажут +5°...+7°.

В пятницу, 20 ноября 2026 года, в Украине будет преобладать облачная и дождливая погода. На западе ночью прогнозируются значительные осадки, в Карпатах дождь с мокрым снегом, а на юге порывы ветра будут достигать 24 м/с.

Ноябрь в Украине ожидается теплее климатической нормы — прогноз синоптиков.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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