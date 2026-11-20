Rankiem 20 listopada warunki pogodowe w wysokogórskich rejonach Karpat znacznie się pogorszyły. Na szczycie Pip Ivan odnotowano burzę, opady śniegu, silny wiatr i oblodzenie. Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne prognozowane są również w ciągu dnia w obwodzie iwano-frankowskim.

Prędkość wiatru zachodniego sięgała 21 m/s. Temperatura powietrza wynosiła -3°C. Z powodu wysokiej wilgotności dochodziło do oblodzenia powierzchni.

„Uwaga! Burza” – podkreślili ratownicy.

Na opublikowanych zdjęciach widać, że miejscami śnieg pokrył ziemię i budynki niewielką warstwą. Widoczność w górach była bardzo ograniczona.

Zgodnie z prognozą Iwano-Frankiwskiego Okręgowego Centrum Hydrometeorologii, 20 listopada w regionie spodziewana jest pogoda pochmurna z przejaśnieniami. Wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7–12 m/s.

Do końca dnia w Iwano-Frankiwsku i w obwodzie prognozowane są niebezpieczne porywy zachodniego wiatru o prędkości 15–20 m/s.

„1. poziom zagrożenia, żółty” — ostrzegli synoptycy.

Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie:

w Iwano-Frankiwsku — +9…+11°C ;

w obwodzie iwano-frankowskim — +8…+13°C ;

w górach w ciągu doby — od -2°C do +3°C.

„Warunki medyczno-meteorologiczne — typu 3. Widoczność na drogach 4–6 km” — podsumowano w obwodowym centrum hydrometeorologicznym.

Według informacji górskich ratowników z regionu Przykarpacia, o godz. 08:00 w piątek, 20 listopada 2026 r., na górze Pip Ivan było pochmurno i mglisto, padał śnieg.

W piątek, 20 listopada, w Kijowie zacznie spadać temperatura powietrza. W stolicy prognozowana jest pochmurna pogoda z deszczem, a termometry w ciągu dnia wskażą +5°...+7°.

W piątek, 20 listopada 2026 r., na Ukrainie będzie przeważać pogoda pochmurna i deszczowa. Na zachodzie w nocy prognozowane są obfite opady, w Karpatach deszcz z mokrym śniegiem, a na południu porywy wiatru osiągną 24 m/s.

Według prognoz meteorologów listopad na Ukrainie będzie cieplejszy od normy klimatycznej.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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