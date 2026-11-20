11月20日早晨，喀尔巴阡山高海拔地区的天气状况显著恶化。 皮普·伊万山记录到了风暴、降雪、强风和结冰现象。预计当天伊万诺-弗兰科夫斯克州也将出现这种危险的气象现象。

西风风速高达21米/秒，气温为-3°C。由于湿度较高，各表面均出现结冰现象。

“注意！暴风雪，”救援人员强调道。

从公布的照片来看，部分地区地面和建筑物上覆盖着薄薄的一层积雪。高海拔地区的能见度极低。

据伊万诺-弗兰科夫斯克州水文气象中心预报，11月20日该地区预计为多云间晴。西风风速为7–12米/秒。

预计到当天结束前，伊万诺-弗兰科夫斯克市及全州将出现15–20米/秒的危险级西风阵风。

“1级危险，黄色预警，”气象专家警告道。

白天气温预计为：

伊万诺-弗兰科夫斯克市—— +9…+11°C ；

伊万诺-弗兰科夫斯 克州 ——+8…+13°C ；

高海拔地区全天气温在-2°C至+3°C之间。

“医疗气象条件为3级。公路能见度为4–6公里，”该州水文气象中心总结道。

据普里卡尔帕蒂亚山区救援人员消息，截至2026年11月20日（星期五）上午8:00，皮普伊万山多云有雾，并有降雪。

11月20日（周五），基辅的气温将开始下降。首都预计将出现阴雨天气，日间气温将在+5°至+7°之间。

2026年11月20日（星期五），乌克兰大部分地区将以多云和降雨天气为主。 西部地区夜间预计将出现较强降水，喀尔巴阡山脉将有雨夹雪，而南部地区的阵风风速将达到24米/秒。

气象专家预测，乌克兰11月的气温将高于气候平均值。

11月乌克兰气温预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

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