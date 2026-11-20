11月20日星期五，乌克兰各货币兑换点美元汇率继续走低。欧元汇率在买入和卖出时均有所下跌。

与此同时，在银行中，美元和欧元的汇率因金融机构及所选兑换方式的不同而有所差异。

货币兑换点的汇率

据Minfin数据显示，截至11月20日（周五）上午，货币兑换点美元买入价为45.27格里夫纳（-28科佩克），卖出价为45.48格里夫纳（-26科佩克）。

今日，兑换点欧元买入价为50.00格里夫纳（-23科皮），卖出价为50.30格里夫纳（-28科皮）。

银行汇率

银行美元平均汇率为买入44.98格里夫纳，卖出45.52格里夫纳。

银行欧元平均买入价为49.37格里夫纳，卖出价为50.19格里夫纳。

普里瓦特银行（PrivatBank）在网点出售美元的汇率为45.55格里夫纳（-15科佩），通过银行卡购买的汇率为45.45格里夫纳（-21科佩）。 在该行网点，欧元买入价为50.20格里夫纳（-20科普），通过银行卡交易时卖出价为50.25格里夫纳（持平）。

储蓄银行（Oschadbank）在应用程序中出售美元的汇率为45.50格里夫纳（-10科普），通过银行卡购买则为45.65格里夫纳（-10科普）。 在该行应用程序中，欧元买入价为50.25格里夫纳（-10科普），通过银行卡购买则为50.45格里夫纳（-10科普）。

“PUMB”银行在柜台出售美元的汇率为45.60格里夫纳（-20科普），按商业汇率出售的汇率为45.70格里夫纳（-10科普）。 在该行各分行，欧元买入价为50.20格里夫纳（-20科普）。

Monobank今日美元卖出价为45.44格里夫纳（-19科皮），欧元卖出价为50.10格里夫纳（-10科皮）。

乌克兰国家银行网站公布了上述信息。

乌克兰国家银行将2026年11月19日（星期四）的美元官方汇率定为45.20格里夫纳。 与11月18日（周三）美元汇率为45.34格里夫纳相比，其汇率下跌了14科皮克。

2026年11月17日（星期二），乌克兰各兑换点美元买入汇率保持不变，卖出汇率则略有下降。 欧元在买入和卖出方向均有所贬值，而银行的汇率则因机构和结算方式的不同而有所差异。

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